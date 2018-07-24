CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplanması

Adıyaman'da CHP'de olağanüstü kurultay toplanması için noter tasdikli imza veren 4 delegeden biri olan 27. dönem milletvekili adayı Mahmut Nedim Evli, "Ben bütün örgütlerimle, yani ilçe başkanlarım, kadın kolları, gençlik kolları, belediye başkanlarım ve kanaat önderlerimiz de dahil olmak üzere, hepsiyle istişare yaptım. Yüzde 65'in üzerinde 'değişimden yana olduklarını' söylediler." dedi.

Evli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultayın toplanması için delegeler Abuzer Tanrıverdi, Zeynep Saya ve Ziya Ulutaş ile notere giderek imza verdiklerini belirtti.

Bu kararı örgütlerle yaptığı istişare sonucu aldıklarını aktaran Evli, "Ben bütün örgütlerimle, yani ilçe başkanlarım, kadın kolları, gençlik kolları, belediye başkanlarım ve kanaat önderlerimiz de dahil olmak üzere, hepsiyle istişare yaptım. Yüzde 65'in üzerinde 'değişimden yana olduklarını' söylediler. Ben de onların değişimden yana olmalarına kulaklarımı tıkayamaz, gözlerimi kapatamazdım. Onların temsilcisi olarak, onlara kulak vererek dilekçemi verdim." ifadesini kullandı.