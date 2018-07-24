CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplanması

MELTEM ÖZTÜRK - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesinin son derece yanlış olduğunu belirterek, "Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez." dedi.
Erkek, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün olağanüstü kurultay için gerekli imzanın toplandığına ilişkin açıklamasını, AA muhabirine değerlendirdi.
CHP kurultay delegelerinin, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinin, sosyal medya üzerinden yürütülmesini eleştiren Erkek, bunun partiye zarar verdiğini söyledi.
"Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkeze sunarlar ve inceleriz." diyen Erkek, imzaların inceleneceği ve sunulacağı yerin CHP Genel Merkezi olduğunu belirtti. Erkek, imzaların son gün de gelse inceleneceğini ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, şunları kaydetti:
"Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz. İmzalar parti dışında bir yerde incelenmez. Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır."
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum