CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplanması

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için kendilerine 559 ıslak imzalı belge ulaştığını, bunun dışında belgelerinin fotoğrafını gönderen 69 delegenin bulunduğunu belirterek, "Pazartesi bu sayının 700'e ulaşacağını hatta geçeceğini umut ediyoruz. CHP'nin kurultay yapmasına kimse engel olamayacaktır." dedi. Tüzün ve eski CHP Eskişehir Milletvekili, Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, "çağrı heyeti" olarak TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Usluer, basında delegelerin imzaları, 81 ili temsil etmeyen, yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarının kişisel tavırlarını beyan etmek üzere Ankara'da toplanması ve CHP'li 129 milletvekilinin beyanının açıklanmasının, kendilerini pazartesinden önce bu açıklamayı yapmaya ittiğini söyledi. Meselenin, genel başkanlık için "kim kalksın, yerine kim otursun" meselesi olmadığını ifade eden Usluer, sürecin bu kadar basite indirgenmeye çalışıldığını savundu. Usluer, "Mesele yönetim anlayışının değişmesi, CHP'nin siyasal hattının netleşmesi meselesiydi. CHP'li herkesin, bize oy veren milyonların kurultay talebinin giderek artan tonda olmasının nedeni bir sebep değil, sonuçtur. CHP'nin 9-10 Mart tarihlerindeki tüzük kurultayında önergelerimiz kabul edilseydi herkesin içi rahat olacaktı. Tüzük kurultayında neye karşı çıktıysak, ne değişsin istediysek bunlarla ilgili tüzük değişikliği yapma vaadimizi tekrarlıyoruz." diye konuştu.

Karanlığa karşı omuz omuza mücadele etmesi gereken kişilerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına, olağanüstü kurultay talebi için öncülük edenler olarak asla izin vermeyeceklerini belirten Usluer, yoldaşlık hukukunun temelinin sevgi, saygı, en önemlisinin de ortak ideolojiye inanmak olduğunu anlattı. -"Bildiri için hiç aranmayan milletvekilleri var" CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, parti tüzüğü gereği olağanüstü kurultay için imza süresinin 30 Temmuz Pazartesi saat 17.30'da sona ereceğini anımsattı. Delegelerin, bu saate kadar imzalarını verebileceğini ifade eden Tüzün, "Bu süre tamamlandıktan sonra, 7 gün sonra tüzüğümüz gereği, hazır olan imzalar CHP Genel Merkezine teslim edilecektir. 'Toplanan imzalar pazartesi günü CHP Genel Merkezine verilecektir' diye kamuoyunda konuşmalar oluyor. Biz pazartesi gününe kadar yeterli sayı, daha fazla da sayıyı Genel Merkeze teslim etmek üzere hazırlıklarımızı başlattık, tamamlamak üzereyiz." dedi. CHP'li 129 milletvekilinin dünkü ortak açıklamasına işaret eden Tüzün, bu açıklamada 129 milletvekilinin isminin yer aldığını, ancak hepsinin imzası olduğunu düşünmediğini belirtti. Tüzün, bildiri için hiç aranmayan arkadaşlarının olduğunu bildiğini, kendisi gibi hiç aranmayanların da olduğunu iddia etti.

İl başkanlarının açıklamasına da değinen Tüzün, fotoğrafta 31 il başkanını sayabildiklerini, il başkanlarının şahsi düşüncelerini açıkladıklarını gözlemlediklerini öne sürdü. Ortak açıklamada yer alan belediye başkanlarının bulunduğu illerde, İstanbul'da 75, Ankara'da 23, İzmir'de 27, Bursa'da 24, Konya'da 21 kurultay delegesinin olağanüstü kurultay için imza verdiğini belirten Tüzün, bu açıklamadan sonra birçok ilden arandıklarını, "İmza vermemiştim. Örgütün başkanı olarak benim düşüncemi almadan Ankara'da böyle açıklama yapıldığı için imza vereceğim." diyenlerin çok olduğunu savundu. Tüzün, parti tüzüğünde olağanüstü kurultay toplama yetkisi olduğunu, ancak "kurultay olmasın" diye bir maddenin bulunmadığını kaydederek, il başkanlarının yanlış yerden sürece başladığını, her yetkilinin, tüzük ve programa uyması gerektiğini vurguladı. -"CHP delegesi asildir, esir değildir" İl ve ilçe başkanlarının, "İlinizden, ilçenizden bu kadar imza verilmiş, geri çektirin." şeklinde arandıklarını duyduklarını belirten Tüzün, "CHP delegesi asildir, esir değildir. Bugüne kadar hiçbir tehdite, şantaja boyun eğmemiştir, bundan sonra da eğmeyecektir." dedi.