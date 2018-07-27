CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplanması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, olağanüstü kurultay istemediğini beyan eden bildiride 129 milletvekilinin imzasının bulunmadığı ifadesinin doğru olmadığını, milletvekillerinin iradesine yönelik büyük bir saygısızlık olduğunu savundu.
Özkoç, Tüzün'ün bugünkü basın toplantısında söylediği sözlere yönelik yazılı açıklama yaptı.
Özkoç, Tüzün'ün, olağanüstü kurultay istemediğini beyan eden CHP milletvekillerinin bildirisine yönelik, "129 milletvekilinin imzası yoktur" ifadesinin doğru olmadığını, kamuoyunu ve partilileri yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.
Bunun milletvekillerinin iradesine yönelik büyük bir saygısızlık olduğunu savunan Özkoç, hiçbir milletvekilinin bunu hak etmediğini ifade etti.
Özkoç, 129 milletvekilinin, bizzat destek beyanları alınarak açıklama yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bildiride imzası bulunan milletvekillerimiz dışında, özel konumları gereği Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ve Deniz Baykal ile irtibat kurulmamıştır. Ayrıca CHP Meclis Grubunda yer alan diğer 12 milletvekili arkadaşımızın kamuoyuyla paylaştıkları görüşleri açık olduğu için kendileriyle de temasa geçilmemiştir. Olağanüstü kurultay talebi sürecinde, doğru olmayan beyanlarla CHP'nin yöneticilerini ve kurumsal kimliğini yıpratmanın, hiç kimseye faydası yoktur."
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