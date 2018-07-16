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CHP'de olağanüstü kurultay için imzalar atılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

Eski CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hatice Tatlı, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve eski CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, olağanüstü kurultay için imza veren isimler oldu

İZMİR (AA) - CHP'de olağanüstü kurultay isteyen İzmirli 4 kongre delegesi noterden imza verdi.

Bornova ilçesindeki bir noterde bir araya gelen eski CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hatice Tatlı, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve eski Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, olağanüstü kurultay için imza veren isimler oldu.

Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimleri sonuçları incelendiğinde partilerinin oyunun yüzde 22'lere düştüğünü, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ise önemli bir rakama ulaştığını söyledi.

Seçim sonuçlarının örgütün ve halkın değişim talebi anlattığını ileri süren Güven, "Biliyorsunuz Genel Başkan 9 kezdir seçime katılıyor. Maalesef 9 seçimdir partimizi iktidara taşıyamadık. Genel Başkanımızı çok seviyoruz, beğeniyoruz ve onun onursal genel başkan olmasını istiyoruz. Artık yenileşme ve değişim şart Bugüne kadar Genel Başkan'ın arkasında durduk ama artık değişim istiyoruz." diye konuştu.

Güven, olağanüstü kurultayı Genel Merkezin toplamasını istediklerini ancak onlar bu yönde karar vermeyince notere gelip imza verdiklerini dile getirdi.

CHP'nin yeniden yapılanmak zorunda olduğunu savunan Güven, "Eğer bunu becerebilirsek yerel seçimlerde başarılı olma şansımız var. Aksi taktirde daha hüzünlü sonuçlarla karşılaşabiliriz. İzmir'deki 52 kurultay delegesinden en az 30 ve üzerinin imzasını almayı hedefledik." dedi.

Hatice Tatlı da 50 yıldır partide görev yaptığını söyledi.

Değişimin ne zaman yapılması gerektiğini iyi bilen bir siyasetçi olduğunu işaret eden Tatlı, "Dışarıda, 'nasılsın' diye soru sormadan 'değişim yapmazsanız CHP'ye oy vermeyeceğiz' diyen büyük bir kitleyi gördük. Buna direnç göstermemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ise Genel Başkan ve parti üst yönetiminin halktan gelen değişim isteğine önderlik yapamadığını öne sürdü.

Birçok kurultay delegesinin imza vermek için noterlere gittiğini belirten Kavalar, "İmza veren isimleri baskı yapılmasın diye açıklamak istemiyoruz. Değişim, tehdit değil partimizi yenilenmesi açısından bir fırsattır. Bu fırsatı biz yaratmaya çalışacağız. En kısa sürede Türkiye genelinde 700 imzaya ulaşıp bu kurultayı toplayacağız." diye konuştu.

Kavalar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da değişimden yana açıklamalar yaptığı sözlerine ekledi.

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