CHP'de olağanüstü kurultay için imzalar atılıyor

İZMİR (AA) - CHP'de olağanüstü kurultay isteyen İzmirli 4 kongre delegesi noterden imza verdi.

Bornova ilçesindeki bir noterde bir araya gelen eski CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hatice Tatlı, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve eski Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, olağanüstü kurultay için imza veren isimler oldu.

Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimleri sonuçları incelendiğinde partilerinin oyunun yüzde 22'lere düştüğünü, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ise önemli bir rakama ulaştığını söyledi.

Seçim sonuçlarının örgütün ve halkın değişim talebi anlattığını ileri süren Güven, "Biliyorsunuz Genel Başkan 9 kezdir seçime katılıyor. Maalesef 9 seçimdir partimizi iktidara taşıyamadık. Genel Başkanımızı çok seviyoruz, beğeniyoruz ve onun onursal genel başkan olmasını istiyoruz. Artık yenileşme ve değişim şart Bugüne kadar Genel Başkan'ın arkasında durduk ama artık değişim istiyoruz." diye konuştu.

Güven, olağanüstü kurultayı Genel Merkezin toplamasını istediklerini ancak onlar bu yönde karar vermeyince notere gelip imza verdiklerini dile getirdi.