CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar teslim edildi

"Önümüzde yerel seçimler ve 24 Haziran'da genel seçimlerde almış olduğumuz yüzde 22,6'lık sonucumuz var. Yerel yönetimler seçimlerine hazırlanırken en büyük anket, yakın zamandaki seçim sonuçlarıdır. Biz diyoruz ki yüzde 22,6'lık puan bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur."

CHP'nin kurultaylarının partinin düğünleri olduğunu ifade eden Usluer, şu değerlendirmelerde bulundu:

İmzaları teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Usluer, ortada bir düğümün söz konusu olduğunu, bu düğümü düğüne çevirmek istediklerini söyledi.

Usluer, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve beraberindeki bazı kurultay delegeleriyle topladıkları imzaları teslim etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle ilgili, "Toplam delege sayımız 1240. Dolayısıyla noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Noter tasdikli imza sayımız 630." dedi.

"Ancak bizim parti tüzüğümüzde mutlaka noter şartı var, noter tasdikli imza verme şartı var, yüzde 50 artı 1 şartı var. Yani toplam delege sayısının yarısının bir fazlasının imzasının alınmış olması gerekiyor ki olağanüstü kurultay yapılabilsin. Şimdi çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bunları ayıkladığımızda bugün için toplam delege sayımız 1240. Dolayısıyla noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Noter tasdikli imza sayımız 630. Geçtiğimiz hafta biraz da tartışma yaratmıştı ama bugünlere hazırlanmak için yapmıştık. Elimizdeki özgün formlara noter tasdiki yaptırmıştık. Bugün tekrar bir noter kaydı yaptırdık. 630 noter tasdikli imzanın 622'sini Ankara 47. Noterine tasdik ettirdik. Artı 8 belgemiz daha var." \

Siyasi Partiler Kanunu'na göre olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delege imzaları için noter şartının bulunmadığına ve delegelerin salt çoğunluğunun beşte birinin talebiyle olağanüstü kurultayın toplanabildiğine dikkati çeken Usluer, şunları kaydetti:

İstediklerinin kişilerin değişmesi veya kimin koltuktan kalkıp kimin oturacağı olmadığını vurgulayan Usluer, "İsteğimiz CHP'nin siyasal ideolojik tutarlılık göstermesidir, isteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesidir ve isteğimiz bir kadro hareketinin Cumhuriyet Halk Partisinde başlamasıdır." dedi.

- "Bazı delegeler belgeleri Genel Merkez'e gönderdi"

Ellerindeki imzaların dışında 50 delegenin daha notere giderek olağanüstü kurultay için imza verdiğini bildiklerini vurgulayan Usluer, "Elimizde henüz bu belgeler yok. İmza vermiş olan delege arkadaşlarımız pazartesi akşamına kadar bizlere belgelerini ulaştırdıklarında bunlar da işleme alınacak." dedi.

Bazı delegelerin de olağanüstü kurultay için imza verdiğini ancak belgelerini kendilerine değil CHP Genel Merkezi'ne gönderdiğini dile getiren Usluer, Genel Merkez'in elindeki noter tasdikli belgelerin sayısının açıklanması istedi.

Usluer, farklı illerden farklı şekilde bazı delegelerin imzasını çektiği ya da bu kişilerin imzasının çektirildiği bilgisinin de kendilerine ulaştığını belirterek, bu rakamın ne olduğunun kendilerinin bilme ihtimalinin olmadığını söyledi.

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- "Kurultay, birleştirici güç olacaktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentilerinin imzalara gerek kalmadan olağanüstü kurultayın toplanması olduğunu belirten Usluer, "Beklentimiz sağduyunun, ortak aklın bizzat sayın Genel Başkanımız tarafından oluşturulmasıdır. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyi. Biz Atatürk'ün kendi öz partisini asla ve asla AKP'nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz. İlaveten söylemek istiyoruz ki olağanüstü kurultay, Cumhuriyet Halk Partisinin tüm örgütleri için, Cumhuriyet Halk Partisinin tüm üyeleri için bir birleştirici güç olacaktır. Önümüzdeki süreç, olağanüstü kurultayımız önce partimiz için sonra tüm Türkiye için hayırlı olsun." diye konuştu.