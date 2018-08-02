CHP'de olağanüstü kurultay için verilen imzalar

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, "Dosyalar incelenmek üzere tek tek, belge belge incelenmek üzere yazı işlerine gönderildi. Bundan sonraki süreç normal işlemesi gereken resmi süreç olacak." dedi.

Usluer, olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları teslim ettikten sonra parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Toplanan imzalarla ilgili ilk Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i ziyaret ettiklerini ve burada dilekçelerini verdiklerini aktaran Gaye Usluer, "Sonrasında da dosyalar incelenmek üzere tek tek, belge belge incelenmek üzere yazı işlerine gönderildi. Bundan sonraki süreç normal işlemesi gereken resmi süreç olacak." diye konuştu.

Bundan sonra genel merkezden gelecek yanıtı bekleyeceklerini belirten Usluer, teslim ettikleri imza sayısını da 630 olarak tekrarladı.

Gaye Usluer, sürecin ne zaman tamamlanmasını bekledikleri yönündeki bir soru üzerine, "45 gün içinde kurultaya gidilecek. Onu yavaş yavaş yapabilirler ama bizim anladığımız kadarıyla Sayın Genel Başkan'ın bu sürecin çok uzun olmaması, bir an önce toparlanması yönünde bir isteği olduğunu duyduk." şeklinde konuştu.

