CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları

CHP'de kurultay talep eden çağrı heyeti, "Kurultay talebine ilişkin olarak delegelerimizin sayısal ve siyasal iradesi oluşmuştur. Bu andan itibaren yapılacak ilk iş, spekülatif açıklamalardan vazgeçmek, olağanüstü kurultay tarihini açıklamak olacaktır." açıklamasını yaptı.

Çağrı heyeti tarafından yapılan yazılı açıklama ile kendilerine olağanüstü kurultay için gerekli olan 630 imzanın hiçbir şekilde teslim edilmediğini bildiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e yanıt verildi.

Heyet tarafından dün 630 adet belgenin 2 adet klasör içinde tasnif edilmiş olarak Genel Merkeze teslim edildiği vurgulanan açıklamada, bunların 622'sinin Ankara 47. Noterliği'nce kayıt altına alınmış ve doğruluğu teyit edilmiş belgeler olduğu, 8 adedinin ise hangi tarihte, hangi noterlikten ve hangi delege adına düzenlendiğinin belirtilmiş şekliyle teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı tarafından üye kaydının düşmüş olduğu belirtilen 5 kurultay delegemiz, notere gittikleri ve imza verdikleri tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının üye kayıt kütüğüne göre partimizin üyesidirler. Bu imzaların verilmesinden sonraki süreçte bu kişilerin üye kaydından düşmüş ya da düşürülmüş olmasının açıklaması nedir? Genel Merkeze teslim edilen 630 belgenin dışında delegelerimizin kendilerinin elden veya noter kanalıyla doğrudan genel merkezimize gönderdikleri noter tasdikli belgeler bulunmaktadır. Bunlar, teslim edilen 630 adet belgenin dışında olup bu belgelerin sayısının ve ad, soyad detaylarının tarafımıza bildirimine dair yaptığımız yazılı dilekçe ile müracaatımıza halen cevap verilmemiştir." ifadesine yer verildi.