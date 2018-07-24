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CHP'de olağanüstü kurultay tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 15:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: -"Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki olağanüstü kurultay ve bu kurultay için delegelerden imza toplanması ile ilgili tartışmaları değerlendirirken, "Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mecliste, gazetecilerin, partinin bazı delegelerinin "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle başlattığı imza toplama faaliyetlerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, son 10 yılda en büyük değişim yaşayan partinin CHP olduğunu ifade etti. "Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partiyi Türkiye'nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık.

Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değişim Değişim ve Umut Kurultayı demokrasi TBMM

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