CHP'de örgütle bayramlaşma programı düzenlendi

CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.
Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından, genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı.
Bayramlaşma programına Koç'un yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bazı milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekili adayları da katıldı.
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