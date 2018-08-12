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CHP'de parti içi muhalefet toplantı yapıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, kurultay talebinde bulunan delegelerle Ankara'da bir otelde bir araya geldi - İnce: - "(Kurultay tartışmaları) Siyasi partiler kurultaylarında yöneticilerini seçer. İki yıllığına seçilir bu yöneticiler. İki yıllığına seçilen Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerine, partinin kurultay delegeleri partinin tapusunu vermez, yönetme yetkisini verir. Atatürk'ün partisinin tapusu bütün millete aittir. Şu anda Sayın Genel Başkana ve MYK üyelerine ait değildir" - "Arkadaşlara, partiyi kamuoyunda tartıştırmayın, yıkmayın, yakmayın, kiracı boşaltmıyorsa da kamuoyu önünde evin pencerelerini kırmayın tavsiyem olacak"

CHP'li Muharrem İnce, partisindeki kurultay tartışmalarına ilişkin, "Siyasi partiler kurultaylarında yöneticilerini seçer. İki yıllığına seçilir bu yöneticiler. İki yıllığına seçilen Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerine, partinin kurultay delegeleri partinin tapusunu vermez, yönetme yetkisini verir. Atatürk'ün partisinin tapusu bütün millete aittir. Şu anda Sayın Genel Başkana ve MYK üyelerine ait değildir." dedi.

İnce, olağanüstü kurultay talep eden delegelerin, bundan sonraki süreçte izleyecekleri yol haritalarını belirlemek üzere Ankara'da bir otelde düzenledikleri toplantıya gelişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Toplumda, parti tabanında ve örgütünde bir değişim, umutların tazelenmesi talebi olduğunu belirten İnce, delegelerin değişim için uğraştığını, kamuoyunun, sokağın sesini parti yöneticilerine duyurmak istediğini söyledi.

Toplanan imzalar konusundaki "630 toplandı, yok 30 geri çekildi, 3 tane şöyleydi, birinin sayfa numarası çıkmadı." şeklindeki tartışmaların doğru olmadığını ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"Değişim talebini görmezden gelmemek lazım. Arkadaşlarımız bugün bir toplantı düzenlemişler, beni de davet ettiler. Ben 30 yıl sonra ilk kez delege değilim. Davet ettiler, görüşlerimi anlatacağım. Bir tavsiyem olacak arkadaşlara onu söyleyeceğim ve ayrılacağım sonra. Siyasi partiler kurultaylarında yöneticilerini seçer. İki yıllığına seçilir bu yöneticiler. İki yıllığına seçilen genel başkan ve parti meclisi üyelerine, partinin kurultay delegeleri partinin tapusunu vermez, yönetme yetkisini verir. Tapu verilmiyor. Atatürk'ün partisinin tapusu bütün millete aittir. Şu anda Sayın Genel Başkana ve MYK üyelerine ait değildir. Dolayısıyla partilerin yöneticileri kiracılardır. Ev sahibi biziz. Kiracı diyor ki 'Ben evi tahliye etmeyeceğim. 'Kötü, hor kullanıyorsun evi, bakımını yaptırmıyorsun, çatısı akıyor. 'Hayır, tahliye etmeyeceğim.' diyor. Boşaltmıyor evi. Peki biz ev sahibi olarak evi tahliye etmiyor diye evi yakacak, yıkacak mıyız? Hayır. Arkadaşlara tavsiyem bu. Tamam, tahliye etmiyor olabilir. Kiracı, 'Ben tanımıyorum, 700-800 imza da getirseniz kurultayı toplamıyorum.' diyor. Bunu millete anlatacağız."

- "Tavsiyem olacak"

Muharrem İnce, sorular üzerine delegelere tavsiyesinin "Siz ev sahibisiniz, yakmayın, yıkmayın" olacağını ifade etti.

"Tüzük kurultayı toplanacak mı?" sorusunu İnce, "Hayır, ben arkadaşların o işlerine karışmam. Arkadaşlara, partiyi kamuoyunda tartıştırmayın, yıkmayın, yakmayın, kiracı boşaltmıyorsa da kamuoyu önünde evin pencerelerini kırmayın tavsiyem olacak." şeklinde yanıtladı.

- "630 imzanın arkasındayız"

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer de toplantıya gelişinde, CHP'de yönetim anlayışının değişmesini istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin 15 milyon oy alarak bir umut yarattığına işaret eden Usluer, bu noktada hareketin sembol isminin İnce olduğunu, delegelerin İnce'nin neler söyleyeceğini merak ettiğini kaydetti.

Usluer, 630 imzanın önemine dikkati çekerek, seçilmiş delegelerin yarısından fazlasının "biz değişim istiyoruz" dediğini anımsattı.

"Tüzük kurultayı ihtimalinin" sorulduğu Usluer, delegelerin talepleri doğrultusunda bir kararın çıkacağını dile getirdi.

"İmza tartışmasıyla ilgili neden yargı yoluna gitmiyorsunuz?" sorusu üzerine Usluer, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi yargıya taşımayacaklarını söyledi.

"500 olsa ne fark eder? Verdiğimiz 630 imzanın arkasındayız, ancak 630 imza ile ilgili rakamı düşürecek tek gerçek vardır, 31 delegemiz imzasını çekmiştir." diyen Usluer, bu delegelerin hangi nedenle imzasını çektiğinin konuşulması gerektiğini vurguladı.

- "Belgeleri henüz inceleyemedik"

Delegelerin özgür iradesiyle imza verdiğine değinen Usluer, imzaların neden çekildiği üzerinde durulması gerektiğini kaydetti.

"İmzaları incelediniz mi?" sorusuna Usluer, "4 mükerrer imza var. Onlar da iki farklı noterden iki kere vermişler. Biz, imza veren 630 arkadaşımızın belgesini noterde teyit ettirdik. Başka bir noter aracılığıyla Ankara'da kayıt altına aldırdık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir noter, tek tek belgeleri inceledi ve onay verdi demek. Bundan ötesi olabilir mi? O zaman 'Biz bu belgeler, oydu, buydu, şuydu' diyorsak, demek ki biz, noter tarafından yapılan bir tasdike inanmıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Hukuksal bir süreç işleterek belgeleri teslim ettik. Tek bir gerçek vardır, 31 imza veren kurultay delegemiz tekrardan imza vererek, bu defa aksi yönde beyanda bulunmuşlardır." yanıtını verdi.

"İmzaları incelemeniz sonucunda ne çıktı?" sorusunu Usluer, "Henüz incelemedik, inceleyemedik. Çünkü biz Genel Merkeze dilekçe verdik 630 belgeyle ilgili. Hangilerinin, niye, ne gerekçeyle ve belgeli olarak bize teslim edilmesini istedik. Henüz elimize öyle bir dilekçe yanıtı ulaşmadı." şeklinde cevaplandırdı.

Toplantıya eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı.

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CHP'de parti içi muhalefet CHP'li Muharrem İnce Gaye Usluer Olağanüstü Kurultay

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