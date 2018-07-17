MEHMET TOSUN - CHP'de 24 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan olağanüstü kurultay tartışmaları, parti içi muhalefetin delege hesabı üzerinde yoğunlaştı.

Bir süredir kurultay talebine destek vereceklerine dair delegelerden "taahhütname" alan muhalefet, olağanüstü seçimli kurultayı resmen toplamak için harekete geçti.

Muharrem İnce'ye yakın isimlerden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve beraberindeki bazı partili kurultay delegelerinin açıklamasıyla başlayan süreçte delegelerden noter tasdikli imza toplanıyor.

Bir önceki kurultaya göre CHP'nin toplam bin 266 delegesini yakın markaja alan muhalefet cephesi, delegeleri "değişime" iknaya çalışıyor.

"Değişim ve dönüşüm kurultayı" adı verilen olağanüstü kurultayın toplanması için şu ana kadar 300'ün üzerinde delegenin imza verdiği ileri sürülüyor.

Genel merkezin "gündemimizde olağanüstü kurultay yok" açıklamalarını yaptığı CHP'de seçimli olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 630 delegenin imzası gerekiyor.

- Genel merkez de takipte

Ankara'daki ofisinde çalışmalarını sürdüren İnce'nin, süreci yakından takip ettiği belirtildi.