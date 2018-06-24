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CHP'de partililer sonuçları dev ekrandan takip ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne gelmeye başlayan partililer, sonuçları dev ekrandan izliyor

CHP'de partililerin seçim sonuçlarına ilişkin meraklı bekleyişi sürüyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne gelmeye başlayan partililer, sonuçları parti girişine kurulan dev ekrandan takip ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sonuçları, partideki makamından izliyor ve kurmaylarıyla değerlendiriyor.

Partinin 4. katında oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ise partinin müşahitleri tarafından gönderilen sonuçlar bilgisayarlara girilerek, YSK verileriyle karşılaştırılıyor.

CHP'nin Koordinasyon Merkezi'nde, Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel sonuçları takip ediyor.

Öte yandan, parti çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Partiye gelenler detaylı aranarak içeri alınıyor.

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CHP CHP Genel Merkezi dev ekran Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanma

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