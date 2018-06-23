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CHP'de "seçim güvenliği" hazırlıkları tamam

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: - "Yarın sabah erken saatlerden itibaren bütün örgütümüz, sivil toplum gönüllüleri ve diğer siyasi partilerin gönüllülerinden oluşan bir büyük ordu, Türkiye'de seçimin güvenli yürümesi, işlemlerin sağlıklı tamamlanabilmesi için görev yapacak" - "Türkiye genelinde 181 bin küsur sandığımız var. Bu sandıkları korumak üzere Adil Seçim Platformu'yla yapılan çalışma kapsamında toplam 600 bin sandık görevlisi seçmenin oyunu korumak üzere göreve hazır" - "100 yaşını geçmiş, hayatta olmayan seçmenlerle ilgili il örgütlerimize yazı yazdık, oradaki sandık görevlilerimize talimat verdik. Bekliyoruz şimdi bunlar gelsinler oy kullanmaya. 140 yaşındaki arkadaşımız gelsin oy kullanmaya bunların tamamının kimlik tespitini yaptıracağız. Kimliklerini tespit edip suç duyurusunda bulunacağız. Bu hazırlığı yapanların şu andan itibaren caymalarını tavsiye ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yarın sabah erken saatlerden itibaren bütün örgütümüz, sivil toplum gönüllüleri ve diğer siyasi partilerin gönüllülerinden oluşan bir büyük ordu, Türkiye'de seçimin güvenli yürümesi, işlemlerin sağlıklı tamamlanabilmesi için görev yapacak." dedi.

Tezcan, CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu üyeleri Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Seçim günü bütün iş ve işlemlerin takibi ve koordinasyonunun CHP'de tek bir merkezden yapılacağını belirten Tezcan, bununla ilgili Seçim İzleme ve Koordinasyon Merkezi oluşturduklarını ifade etti.

Merkezin, yarın sabahtan itibaren süreci yakından takip ederek, hem koordinasyonu hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacağını dile getiren Tezcan, bu merkezin dışındaki hiçbir açıklamanın CHP'yi bağlamayacağını söyledi.

Aynı şekilde 81 ilde de İl Seçim İzleme ve Koordinasyon Merkezi oluşturduklarını belirten Tezcan, "Yarın sabah erken saatlerden itibaren bütün örgütümüz, sivil toplum gönüllüleri ve diğer siyasi partilerin gönüllülerinden oluşan bir büyük ordu, Türkiye'de seçimin güvenli yürümesi, işlemlerin sağlıklı tamamlanabilmesi için görev yapacak." dedi.

Tezcan, teknik çalışmaların, altyapının tamamlandığını, program ve bilgisayar görevlilerinin yarın görevi başında olacağını dile getirdi.

- "Adil Seçim Platformu da sahip çıkacak"

Bu seçimin, ortak dayanışma içerisinde seçim güvenliğinin sağlanması noktasında örnek olacağına işaret eden Tezcan, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve gönüllü sivil toplum örgütlerince oluşturulan "Adil Seçim Platformu"nun da milletin oyuna sahip çıkarak, seçimi takip edeceğini bildirdi.

Tezcan, bu platformun da tek merkezden çalışarak gelen bilgileri toplayıp, kamuoyuyla paylaşacağını belirterek, "Türkiye genelinde 181 bin kusur sandığımız var. Bu sandıkları korumak üzere Adil Seçim Platformu'yla yapılan çalışma kapsamında toplam 600 bin sandık görevlisi seçmenin oyunu korumak üzere göreve hazır." diye konuştu.

Platformun kendi ajansını kurduğunu belirten Tezcan, "www.adilsecim.net" adresinden seçim sonuçlarının verileceğini kaydetti.

Devletin bağımsız, tarafsız bir şekilde süreci takip etmesi gereken birimlerinin, "devlet partisi haline gelen AK Parti'nin kontrolünde süreci kirletmek, zehirlemek ve bozmak için sanki seferber olduğunu" savunan Tezcan, buna karşı sivil inisiyatifle hareket edeceklerini söyledi.

- "Ölü seçmenler canlanmış gözüküyor"

Vatandaşların, seçimle ilgili kaygı duyduğu noktaların olduğunu ifade eden Tezcan, "CHP olarak süreci adım adım takip ediyoruz. YSK'ye her aşamada müracaat ediyor, talepte bulunuyor ve iz üstünden gidiyoruz. Rahat bırakmayacağız. Bu konuda muhtemel usulsüzlüklere fırsat vermemek için kararlılıkla mücadele ediyoruz." dedi.

İncelemede, 100 yaşın üzerinde 87 kişinin seçmen kütüğünde isminin olduğunu tespit ettiklerini belirten Tezcan, bunların aralarında 1871, 1915 doğumluların bulunduğuna dikkati çekti.

Bu konuda müracaat ettikleri YSK'nin "Bunlar nüfus müdürlüğünden gelen kayıt" yanıtını verdiğini aktaran Tezcan, ölü olan bu seçmenlerin, canlanmış gözüktüğünü öne sürdü.

- "Suç duyurusunda bulunacağız"

Tezcan, 100 yaşını geçmiş, hayatta olmayan seçmenlerin isimlerinden örnekler vererek, şöyle konuştu:

"YSK'nin görevi kütükleri kontrol etmektir. 'MERNİS'ten böyle geldi' deme lüksüne sahip değildir YSK. Bunları adım adım takip edeceğiz. Bu illerle ilgili sandık numaralarına kadar isimleri var, il örgütlerimize yazı yazdık, oradaki sandık görevlilerimize talimat verdik. Bekliyoruz şimdi bunlar gelsinler oy kullanmaya. 140 yaşındaki arkadaşımız gelsin oy kullanmaya bunların tamamının kimlik tespitini yaptıracağız. Kimliklerini tespit edip suç duyurusunda bulunacağız. Sandık görevlilerimizin en önemli görevlerinden bir tanesi de bu. Bu 87 kişiyi avcı gibi bekliyoruz. Bütün sandık görevlilerimiz benzer durumdaki isimleri tespit etmek üzere teyakkuz halinde. Bu hazırlığı yapanların şu andan itibaren caymalarını tavsiye ediyoruz."

Kanunun, "Mühürsüz oylar geçerlidir" değil, "Sandık kurullarının kusuru neticesinde mühürlenmeyen oylar geçerlidir" dediğini hatırlatan Tezcan, sandık kurullarının ilk işinin bunları mühürleyerek tutanağa geçirmek olduğunu söyledi.

Tezcan, bütün sandık görevlilerinin, mühürsüz oylara itiraz ederek, bunların tutanak altına alınmasını sağlayacağını ifade etti.

- "Çabamız milet iradesinin çıkması için"

YSK sisteminin güvenlik kontrolünü yapmak için talepte bulunduklarını ancak buna olumlu yanıt gelmediğini belirten Tezcan, bu taleplerinin hala geçerli olduğunu, YSK'dan cevap beklediklerini söyledi.

"Vatandaşın sandığa gitmesi çok önemlidir. Güvenlik zafiyeti kaygısıyla hiçbir vatandaşımız oy kullanmaya gitmemezlik etmesin. Türkiye'de bir önemli değişikliğin eşiğindeyiz, toplum statükoyu reddediyor." diyen Tezcan, tek çabalarının millet iradesinin sandıktan çıkması olduğunu vurguladı.

Tezcan, sürecin her aşamasını yakından takip edeceklerini belirterek, hiç kimsenin, seçim güvenliğini ihlal edecek bir adıma girmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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