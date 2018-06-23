CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yarın sabah erken saatlerden itibaren bütün örgütümüz, sivil toplum gönüllüleri ve diğer siyasi partilerin gönüllülerinden oluşan bir büyük ordu, Türkiye'de seçimin güvenli yürümesi, işlemlerin sağlıklı tamamlanabilmesi için görev yapacak." dedi.

Tezcan, CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu üyeleri Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Seçim günü bütün iş ve işlemlerin takibi ve koordinasyonunun CHP'de tek bir merkezden yapılacağını belirten Tezcan, bununla ilgili Seçim İzleme ve Koordinasyon Merkezi oluşturduklarını ifade etti.

Merkezin, yarın sabahtan itibaren süreci yakından takip ederek, hem koordinasyonu hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacağını dile getiren Tezcan, bu merkezin dışındaki hiçbir açıklamanın CHP'yi bağlamayacağını söyledi.

Aynı şekilde 81 ilde de İl Seçim İzleme ve Koordinasyon Merkezi oluşturduklarını belirten Tezcan, "Yarın sabah erken saatlerden itibaren bütün örgütümüz, sivil toplum gönüllüleri ve diğer siyasi partilerin gönüllülerinden oluşan bir büyük ordu, Türkiye'de seçimin güvenli yürümesi, işlemlerin sağlıklı tamamlanabilmesi için görev yapacak." dedi.