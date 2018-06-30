CHP'de seçim sonuçları analiz edilecek

Genel başkan yardımcılıkları ve genel başkan başdanışmanlarının katkılarıyla hazırlanacak rapor, daha sonra milletvekilleri, il başkanları ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında değerlendirilecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları ve genel başkan başdanışmanlarının katılımıyla bir seçim raporu hazırlanmasını istedi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde alınan sonuçları masaya yatıracak.

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 24 Haziran seçimlerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi amacıyla bir rapor hazırlanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce ile hafta içi görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki görüşmenin pazartesi veya salı günü baş başa yapılacağı öğrenildi.

- "Kurultay yok, seçime hazırlanın

CHP'de bazı eski milletvekilleri ve Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol'un dillendirdiği "Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması ve olağanüstü kurultay" talepleri ise karşılık bulmadı.

Gürsel Erol'un PM kararıyla kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ise Kılıçdaroğlu'nun "Kurultay yok, seçime hazırlanın" mesajını verdiği şeklinde yorumlandı. Ancak partinin kurultay delegelerince imza toplanması halinde olağanüstü kurultay toplanabilir.

CHP tüzüğüne göre ya üst yönetim biriminin kararıyla ya da kurultay delegelerinin tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor.

Olağanüstü kurultay için 2018 Mart ayında yapılan 19. Olağanüstü Kurultay'daki delege sayısı göz önüne alındığında, 260 delegenin noter onaylı oyu gerekiyor. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor.