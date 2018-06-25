CHP'li bazı isimler, alınan seçim sonuçlarına sosyal medya hesaplarından tepki göstererek, parti yönetiminin istifasını istedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde alınan sonuçlar, partide tartışılmaya başladı.

Bu kapsamda, CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol başta olmak üzere, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve 26. Dönem Milletvekilleri Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Namık Havutça ve Eren Erdem sosyal medya hesaplarından partilerinin aldığı sonuçlara tepki gösterdi.

Gürsel Erol, partisinin, seçimlerdeki başarısızlığının genel merkez yönetiminden kaynaklandığını savunarak, "Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdal Aksünger, partisinin aldığı sonuçlara dikkati çekerek, "Parti içi seçimler galibiyetinden başka sevinmek bilmeyenlerin ülkeyi yönetme refleksi olamıyor. Bence onurlu davranış bavulları toplamaktır. Yoksa birileri toplatırsa çok ağır olur." değerlendirmesinde bulundu.