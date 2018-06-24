CHP'de seçim sonuçlarına ilişkin toplantı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kendi sistemlerine göre henüz 40 milyon oyun sayılmadığını belirterek, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın, hiç kimse erken davul zurna çalmasın." dedi.

Tezcan, CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Partisinin seçim izleme merkezine gelen verilere göre, sandıkların henüz yüzde 39'unun açıldığını kaydeden Tezcan, "Bütün örgütlerimiz her yerde ayakta, süreci yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Tezcan, kendilerine ulaşan verilere göre seçimlerin ikinci tura kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"YSK'nin resmi olarak açılan sandığa ilişkin verisi şu anda 84 bin 116 sandık. Yani toplam 180 bin 556 sandığın, YSK verilerine göre yüzde 46'sı açılmış. Yarısından fazlası henüz açılmamış. Bu tablo içerisinde bizim sandık görevlilerimiz düzenli olarak ıslak imzalı tutanakları topluyor ve partinin sitesine giriş yapıyor. Şu an itibarıyla biz test edilen bu verileri takip ediyoruz, sabaha kadar da takip edeceğiz. CHP'nin sandık görevlilerinin sisteme girdiği şu anda 18 milyon 973 bin 242 oy, sisteme giren. Sandık olarak da 71 bin 666'sını tutanaklarla topladık. Bu tutanak, toplam yüzde 39 açılan sandık. Bu tabloya baktığımızda Sayın Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 33.65. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 51.77. Sayın Meral Akşener'in yüzde 8.89. Sayın Selahattin Demirtaş'ın yüzde 4.60. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun binde 88. Sayın Doğu Perinçek'in ise binde 21 oranı."

Geride yaklaşık sisteme girilmeyen 40 milyona yakın oy olduğunu değerlendiren Tezcan, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın, hiç kimse erken davul zurna çalmasın. Biz bu oyları adım adım takip edeceğiz. Bizim sandık görevlilerimizin getirdiği veriler esastır. Bu sürecin sonunda, geride 40 milyon oy, açılmamış 110 bine yakın sandığın olduğu yerde, yüzde 51.77 oyla kimse kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez." ifadelerini kullandı.

