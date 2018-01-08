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CHP'de sular durulmuyor! Yine kavga

POLİTİKA HABERLERİ | 08.01.2018 23:19 | Son Güncelleme 4 saat önce

CHP Afyonkarahisar il başkanlığı kongresinde arbede yaşandı. İhsaniye eski İlçe Başkanı Halil Ceylan'ın oğlu Mehmet Ceylan, kürsüden babasıyla atışan eski il başkanı Yalçın Görgöz’ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı.

CHP'de sular durulmuyor! Yine kavga

CHP Afyonkarahisar il başkanlığının 36’ncı olağan kongresi dün Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nın düğün salonunda yapıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından, görevi sona eren yönetim, delegeler tarafından ibra edildi. Kongrede, eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ile eski İhsaniye İlçe Başkanı Halil Ceylan arasında tartışma yaşandı.

‘DEVRİMCİLİK BU DEĞİLDİR’

Halil Ceylan, 2014 mahalli idareler seçimlerindeki tavrından dolayı eski İl Başkanı Yalçın Görgöz'ü eleştirirken, 2014 seçimlerinde parti genel merkezi tarafından Afyonkarahisar’a 84 bin TL gönderildiğini aktardı. Halil Ceylan, “16 ilçemiz var. Bu 84 bin liradan 5 bin lira para düşer. Bu para ilçe örgütlerine dağıtılsaydı ne güzel olurdu. İlçelerden gelirken arkadaşlarımız araba parası bulamadı. Devrimcilik bu değildir. Devrimcilik el kaldırmayla olmaz. Devrimcilik, mazlumun ve garibin yanında olmaktır, haram yememektir” dedi.

DİVAN KONUŞMAYA İZİN VERMEDİ

Konuşmaya yanıt vermek için kürsüye gelen Görgöz'e divan tarafından söz verilmedi. Buna rağmen konuşmasını yapan Görgöz, “Şahsi bir sataşma var. Sadece bir şey söyleyeceğim. CHP'nin bir kuruşuna halel getiren ve onu zayi eden şerefsiz ve alçaktır” diye konuştu.

BOĞAZINA SARILDI

Yalçın Görgöz konuşmasına devam ederken Halil Ceylan'ın oğlu Mehmet Ceylan, yerinden kalktı. Kürsüye giden Mehmet Ceylan, Görgöz’ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı. Çıkan arbedeyi polis ve partililer araya girerek büyümesini engelledi.

Daha sonra kongreye devam edilirken, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Kemal Demirkırkan yeniden seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Afyonkarahisar CHP

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Daha kendinizi yönetemiyorsunuz ülke yönetmek için oy istiyorsunuz. Ortada olmayan koltuğun kavgasını verenler koltuk olduğunda birbirini vururlar. Sonrada halk bize şans vermedi. Sizin bu dünyada görebileceğiniz en büyük şans bu dünyayı görmek.
gençler bu CHP ye ne oluyor. paso kavga ediyolar. siz millete hırsız vs. diyeceğinize milleti temsil edenleri düzgün seçin. birbirleri ile anlaşamayan bi parti başkalarının sorunlarını çözecem diyor. hahahahahah çok güldüm
50 yıldır sana veriyordum CHP bu seçimde Akşener daha toparlayıcı olursa ona,olmazsa evde tv izlerim seçim günü
Evet gerçek demokrasiyi savunanlar bunlar
İşte bu yüzden,her aileden 1 kişiden fazla kişinin siyaset yapmaması gerek!..
Dış Güçlere Gerek Kalmadan Ülke yi Biz Bitirecğiz. İnsan olmayı Unutmaya Başladık. Partisiyle Halkın Zıt Görüşleriyle Gelecek Nesillere Yaşam Alanı Bırakmıyacağız Bu Gidişde AFFERİM BİZE....
BEN YORUM YAPARIMDA MYNET YAYINLAMAZ .....BU ÜLKE BU CHP LİLERE TESLİM EDİLEMEYECEK KADAR ÖNEMLİ KIYMETLİ BU HALK BUNU BİLİYOORRRR......
provokasyon olduğu kesin ortalığı karıştıranı bulup falakaya yatırın
yahu bi hırlı durun daa. Recep beye gerek yok. Birbirinize yetiyorsunuz.
Bunlar CHP nin hep seçim kaybetmesinden dolayı yaşadığı stresin dışavuruş halidir.Kılıçtaroğlu num son zamanlardaki agresif ve panik haliden bu sebeptendir .seçim yaklaştıkça bunun düzeyi dahada artacaktır.
bunların birbirlerine saygısı yokki bu ülkeye nasıl faydalı olacaklar bu zihniyetle yine akp nin oyları yükselişte
Her ilde bu kavgalar olmak zorunda mı?Kılıçtaroğlu neden bu kavgalara müdahale etmez?parti yönetimi bu kavgaların partiyi yıprattığını bilmiyor mu?
Kendi partilerine bakmazlar mhp yi eleştirirler. Bunlar ne kavgası yapıyor biliyor musunuz ? Memleketi kurtarma kavgası sanıyorsanız ok yanılıyorsunuz. Memleketi yeme kavgasında beyler
Kavgacılar partisi. Diktatör başta karşı çıkanı deviriyor yada iskalifiye ediyor. Ya biliyonuz mu neye üzülüyom, bari seçim kazansa gam yemiyecem. Bir insan başarısızlıktan bu kadar mı ısrarcı olur ve zevk alır.
Yazııık. Adalet eşitlik hak hukuk guguk ta bir yere kadar
cok ayip
Içeriye paralı provokatorler mi sokuluyor nedir.akilli işi değil bu isleer
mynet manşetine bak..oğul babayı savunuyor. .seni görende Chp de olaylar var zannedecek.. ne var bunda..
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