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CHP’de tüzük tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:05 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Talebimiz Türkiye’de demokrasi istiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Talebimiz Türkiye’de demokrasi istiyoruz. Bütün siyasi partilerde üyeler, milletvekillerini, belediye başkanlarını, Meclis üyelerini kendileri seçsin istiyoruz" dedi.
CHP’de "demokratik tüzük" talebiyle imza atan milletvekilleri gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, tüzükle ilgili olarak, "Talebimiz Türkiye’de demokrasi istiyoruz. Bütün siyasi partilerde üyeler, milletvekillerini, belediye başkanlarını, Meclis üyelerini kendileri seçsin istiyoruz. Biz Türkiye’nin demokratikleşmesinin yolunun özgür, bağımsız üye yapılanmasından geçtiğini biliyoruz. Hiç kimse tek başına bir belediye başkanını seçtirip, görevden almamalı. Seçimlerde milli irade diyenler, halkın oylarına saygı duymalı, halkın oylarıyla bu işler olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi üs yapılanmasıyla, özgürlük çizgisiyle demokrasinin en iddialı partisidir ve Türkiye’ye demokrasiyi getirecek partidir. Onun için önce kendi içimizde demokrasiyi halledelim" dedi.
Partinin bir bütün olduğunu söyleyen Sertel, demokrasiye uygun davranmanın önemine işaret etti.
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise, Cumhuriyet Halk Partisi çalışmalarının bilindiğini söyleyerek, "İç tüzüğün daha demokratik, parti içindeki aidiyeti arttırıcı olmasını istiyoruz. Genel Merkez hiçbirimizin rakibimiz değildir" ifadelerini kullandı.
CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, daha demokratik bir tüzük istediklerini belirterek, "Üyemizin söz ve karar sahibi olmasını istiyoruz. Burada itirazlarımızı dile getirdik" şeklinde konuştu.

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