CHP'de yeni PM ilk toplantısını yarın yapacak

CHP'de yeni Parti Meclisinin (PM) ilk toplantısı yarın yapılacak.
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı, geçtiğimiz hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
İlk gün genel başkan seçiminin yapıldığı kongrenin ikinci gününde ise delegeler tarafından 60 kişilik PM üyeleriyle 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçildi.
CHP'de yeni seçilen üyeleriyle PM ilk kez yarın toplanacak.
PM üyeleri ilk olarak saat 09.30'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Ziyaret sonrası CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek PM toplantısı saat 10.00'da başlayacak.
Kılıçdaroğlu'nun pazar veya pazartesi günü PM içinden yeni Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) ataması da bekleniyor.
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ege açıklaması
Afrin şehidinin silah arkadaşıyla annesi herkesi ağlattı
Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Bıçakladığı çocuk ambulansa taşınırken tekrar saldırdı!
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum