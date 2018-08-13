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CHP'deki kurultay tartışmaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

Olağanüstü kurultay talep eden çağrı heyeti: - "(Partiyi yargıda tartıştırmayacağız) dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız" - "Kurultayı yapmayarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaya devam etmek doğru değildir. Partimizi kamuoyunda tartıştırmanın sorumluluğu meşru ve haklı kurultay talebini yerine getirmeyenlere ait olacaktır"

CHP'de olağanüstü kurultay talep eden çağrı heyeti, "(Partiyi yargıda tartıştırmayacağız) dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Heyet adına yapılan yazılı açıklamada, CHP'de bazı kurultay delegelerinin "Değişim ve Umut Kurultayı" için dün Ankara'da toplandığı hatırlatılarak, bu toplantıda oy birliğiyle alınan kararlar paylaşıldı.

Açıklamada, "Bugün yaşadığımız büyük rejim krizi, hızla ekonomik krize dönmüştür. Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmekte, halkımız fakirleşmekte, ülkemiz felakete sürüklenmektedir. Ortaya çıkan ağır kriz koşulları, siyasi partilerde değişimi zorunlu kılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sorumluluğun, yeniden Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Türkiye'de yeniden iktidar alternatifi olmak zorundadır. CHP değişmeli, yeniden halkımıza umut olmalı ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında ortaya çıkan ekonomik ve siyasal tablo karşısında yurttaşlarımızın, seçmenlerimizin ve üyelerimizin talebi 'değişim ve umut' olmuş ve bu beklenti partimizin olağanüstü kurultayını toplanmasını gündeme getirmiştir."
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- "Kılıçdaroğlu meşru talebi çok geç olmadan yerine getirmeli"

Açıklamada, olağanüstü kurultayın yapılması için sayısal yeterliliğin sağlandığı ve siyasal iradenin ortaya konulduğunu belirtilerek asıl tartışmanın sayısal yeterlilik değil, siyasal ve politik olarak alınan tutum ve irade olması gerektiği vurgulandı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal koşullar ve yapılacak yerel seçimler nedeniyle değişim ve umut talebiyle olağanüstü kurultayın toplanmasının zorunlu ve ertelenemez hale geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay çağrısıyla açığa çıkan bu sayısal ve siyasal iradenin demokratik ve meşru talebini çok geç olmadan yerine getirmelidir. Olağanüstü kurultay bir an evvel toplanmalıdır. 'Partiyi yargıda tartıştırmayacağız' dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, Tüzük Kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız."

Partinin ertelenemez ihtiyacı olan yapısal sorunlarının tartışılacağı yerin, kurultay olduğu vurgulanarak, "Kurultayı yapmayarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaya devam etmek doğru değildir. Partimizi kamuoyunda tartıştırmanın sorumluluğu meşru ve haklı kurultay talebini yerine getirmeyenlere ait olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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CHP olağanüstü kurultay talebi

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