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CHP'deki olağanüstü kurultay çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: - "TBMM'de milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yemin etmeden, verdiğimiz demokrasi mücadelesinin üzerinden 10 gün geçmeden parti içinde bir iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru bir siyasi tutum değildir"

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti içindeki olağanüstü kurultay çağrılarına ilişkin, "Bugün yapılması gereken aklı selim, sağduyulu bir şekilde davranmaktır. TBMM'de milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yemin etmeden, verdiğimiz demokrasi mücadelesinin üzerinden 10 gün geçmeden parti içinde bir iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru bir siyasi tutum değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'daki seçim çalışmalarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP örgütleri tarafından fedakarca yürütüldüğünü belirterek, demokrasi yarışının üzerinden 10 gün geçmeden, bu durumu başarısızlık olarak gösterip, genel başkanı tartışmaya açmanın kamuoyu önünde partiyi tartışmaya açmak anlamına geleceğini ifade etti.

CHP'nin Türkiye'de tam demokrasiyi hedefleyen ve parti içerisinde demokrasiyi işleten bir parti olduğunu savunan Yücel, şu görüşlerini paylaştı:

"Birbirimize en çok kenetlenmemiz, soğukkanlı ve itidalli davranmamız gereken şu süreçte bu tartışmaları yaratmak, üstelik imza toplayıp olağanüstü kurultayı toplamaya çalışmak ne yazık ki parti kültürü ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. Bugün yapılması gereken aklı selim, sağduyulu bir şekilde davranmaktır. TBMM'de milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yemin etmeden, verdiğimiz demokrasi mücadelesinin üzerinden 10 gün geçmeden parti içinde bir iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru bir siyasi tutum değildir. Parti içinde kırılganlıklara, ayrışmalara, duygusal kopmalara neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır."

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CHP demokrasi imza toplama Kurultay

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