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CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay talebiyle pazartesi günü başlayan imza verme sürecinde 604 delegenin imza verdiğini açıkladı

CHP'de olağanüstü kurultay için 604 delegenin imza verdiği bildirildi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin gelinen noktayı, Twitter hesabından paylaştı.

Tüzün, mesajında, "Kurultay çağrımızın 5'inci gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır. Teşekkürler partimizin yürekli kurultay delegelerine, Teşekkürler CHP ailemize." ifadelerini kullandı.

CHP Tüzüğü'ne göre, imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor. Sayının yeterli olması durumunda ise genel merkezin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.

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CHP'de olağanüstü kurultay

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