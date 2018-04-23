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CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: - "Siyaset hile ve hülle kabul etmez"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." dedi.

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunun, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplantısını izledi.

Bahçeli, TBMM'den ayrılırken, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalar çerçevesinde, kendisine eşlik eden milletvekillerine, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli hile hülle siyabet TBMM

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