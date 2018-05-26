CHP'den askerlik süresini kısaltma vaadi

Bildirgede, genç girişimcilere de 200 bin liraya kadar faizsiz kredi olanağı ve 5 yıllık gelir vergisi muafiyeti getirileceği belirtildi.

Çocuk mahkemelerinin ve yargılama süreçlerinin yeniden yapılandırılacağı, suç tipine bakılmaksızın tüm çocukların yargılanmasının bu mahkemelerce yapılacağı belirtilen bildirgede, Yargıtayda çocuklarla ilgili davaları inceleyecek ayrı bir daire kurulacağı bildirildi. Bildirgede, 18 yaşına geldiğinde yetiştirme yurdundan ayrılmak zorunda kalan kimsesiz çocuklar arasından arzu edenlerin kamuda istihdam edileceği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesinin siyasi etkilerden arındırılacağı ve yapısının değiştirileceği vaadinde bulunulan CHP Bildirgesinde, "Üyelerinin bir kısmının Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Barolar Birliği Genel Kurulunca doğrudan seçimle kalan üyelerininse TBMM'de nitelikli çoğunluk ile seçilmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Tüketicilerden alınan kredi dosya masrafları, kart aidatları, elektrik kayıp kaçak ve sayaç okuma bedellerinin iadesini sağlayacağız. Belediyelerin yurttaşlardan asfalt parası alması uygulamasına son vereceğiz. Yurttaşların faturalarına yansıtılan TRT paylarını ve elektronik cihazlarda ek maliyete neden olan TRT bandrolü uygulamasını kaldıracağız."

"UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi'ni imzalayarak yürürlüğe sokacağız. TÜSAK kanun tasarısı taslağını iptal edecek, sanat kurumlarının özerkliğini ve özgürlüğünü koruyacağız. Sanat ve kültür alanında, siyasi, keyfi yasak ve sansürleri çıkaracağımız bir Sanat Yasası'yla önleyeceğiz. Dağıtım ve yayın ağlarındaki tekelleşmeye son vereceğiz. Eserlerin yayın, yayım ve dağıtımında fırsat eşitliğini sağlayacağız.

"Trafik sigortalarında yüzde 10 SGK, yüzde 5 BSMV kesintilerini kaldırarak, Trafik Sigorta Poliçe fiyatlarında düşüş sağlayacağız. Uluslararası, şehirler arası ve şehir içi nakliye ve yolcu taşımacılığında kullanılan 20 yaş üzeri araçlar için hurda desteği vererek taşıtların yenilenmesini sağlayacağız. Ticari taksiler ve okul taşıtlarının 5 yılda bir yenilenirken ÖTV'den muaf tutulmalarını sağlayacağız."

Bütün spor emekçilerinin sosyal güvence ve sendikal haklara kavuşabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağı belirtilen bildirgede, Devlet Personel Kanunu içerisinde spor hizmetleri sınıfı oluşturulacağı, ulusal spor hukukunun ise uluslararası spor hukuku ile uyumlu hale getirileceği bildirildi.

"Karadeniz Sahil Yolu'nun yaratmış olduğu tahribatları en aza indirecek önlemleri hızla hayata geçirecek, denizle bağlantısı kopan yerleşim alanlarının yeniden denize bağlanmalarını sağlayacağız. İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ni fiziki, mali ve çevresel anlamda yeniden değerlendireceğiz. Çimento fabrikalarımızın üretim fazlası olan çimentonun değerlendirilmesi için yeni inşa edilecek yollarda çimento betonu kullanılmasına öncelik vereceğiz."

Karayolu yatırımlarının yeniden ÇED kapsamına alınmasının sağlanacağı ve bu yönde yasal düzenlemelerin yapılacağı vaadine yer verilen bildirgede, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin, doğayı ve halk sağlığını tahrip eden unsurlarından arındıracak biçimde yeniden ele alınacağına işaret edildi.

Askerlik süresinin kısaltacağı sözü verilen CHP Bildirgesi'nde, "Üniversite öğrencilerinin askerlik hizmetini yaz tatillerinde 3'er aylık dönemlerle tamamlamalarını sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Askerlikle ilgili düzenlemeler, bildirgede şu şekilde yer aldı:

"Er ve erbaşlara ödenen aylık harçlıkları artıracağız. Bu kapsamda çavuş, onbaşı ve er harçlıklarını sırasıyla 500 lira, 450 lira ve 400 liraya yükselteceğiz. Bu tutarları, her yıl memurlara yapılan zam oranında artıracağız. Er ve erbaşları askerlikte geçirdikleri dönemde sigortalı sayacak, primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağız. Askerlik dönüşü iş bulamayan yurttaşlarımıza altı aya kadar işsizlik maaşı vereceğiz."

Tüm şehit ailelerine ve gazilere yeşil pasaport verileceği aktarılan CHP Bildirgesi'nde, şehitlerin 18 yaşından büyük olan ve öğrenci olmayan çocuklarının kişi sınırlaması olmaksızın, kamu kurumlarında istihdam edilebilmesinin sağlanacağı vurgulandı.

Bildirgede ayrıca, "Gazi ve şehit çocuklarının eğitim hayatlarını burslu olarak sürdürebilmeleri için gerekli desteği sağlayacağız. Tüm gazilerin sağlık güvencelerini, milletvekilleriyle eşit seviyeye getireceğiz. Gazilere ikinci iş hakkı ve 3000 günde emeklilik hakkı vereceğiz. Terörle mücadelede yaralanan tüm TSK mensuplarına gazi statüsü vereceğiz." açıklamasında bulunuldu.