HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

CHP'den AYM'nin kararına ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: - "(Anayasa Mahkemesinin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetmesi) AYM, bu kararıyla hukuk ekseninde karar vermediğini, tam tersine siyasi baskı altında hareket ettiğini bir kere daha ne yazık ki göstermiştir" - "Mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılabileceği, sandık taşımalarının yapılacağı, sandıkların bölüneceği gibi düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olmadığını söylemek, ya Anayasayı bilmemektir ya siyasete karşı hukuku savunma cesaretine sahip olamamaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Anayasa Mahkemesinin (AYM) seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetmesine ilişkin, "AYM, bu kararıyla hukuk ekseninde karar vermediğini, tam tersine siyasi baskı altında hareket ettiğini bir kere daha ne yazık ki göstermiştir." dedi.

Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için AYM'ye gittiklerini hatırlattı.

Söz konusu yasada, seçim güvenliğini ihlal eden çok açık düzenlemelerin olduğunu, serbest seçim hakkının ihlal edildiğini kaydeden Tezcan, şunları söyledi:

"AYM, bu kararıyla hukuk ekseninde karar vermediğini, tam tersine siyasi baskı altında hareket ettiğini bir kere daha ne yazık ki göstermiştir. Bu kararıyla AYM'nin üzerindeki iktidar baskısı gölgesini atmasını beklerdik ama bir kere daha AYM'nin Anayasa'ya, evrensel hukuk ilkelerine göre değil, tek adam rejiminin dayatmaları ve telkinlerine göre hareket ettiğini görüyoruz. Hiçbir çağdaş ülkede olmayacak şekilde mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılabileceği, sandık taşımalarının yapılacağı, sandıkların bölüneceği gibi düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olmadığını söylemek, ya Anayasa'yı bilmemektir ya siyasete karşı hukuku savunma cesaretine sahip olamamaktır. İkisinden birisidir."

- "Milletin oyunu korumakta kararlıyız"

Tezcan, YSK'nin 150 bini aşan seçmenin başka yerde oy kullanmasına dönük kararına karşı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle seçim güvenliğini azamiye çıkaracak bir çalışma yaptıklarını belirterek, buradaki sandık görevlilerini üç katına çıkaracaklarını kaydetti.

Sandığa gitmek isteyenler için lojistik hizmet ve taşıma önlemleri de alacaklarını belirten Tezcan, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu çerçevede sandık güvenliği konusunda daha üst düzeyde çaba harcayacağız. Bütün bunlara rağmen seçimin güvenli olması için elimizden geleni yapacağız ve milletin oyunu koruyacağız. Bununla ilgili vatandaşımız müsterih olsun. Anayasa Mahkemesi vatandaşın hukukunu savunma konusunda kararlı davranamamıştır ama biz seçime katılan partiler olarak sivil toplumla birlikte milletin oyunu koruma konusunda kararlıyız."

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Sağlık Bakanı Demircan: Yaşanabilir bir Samsun için çalışıyoruzSağlık Bakanı Demircan: Yaşanabilir bir Samsun için çalışıyoruz
Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değilAkşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan

En Çok Okunan Haberler

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.