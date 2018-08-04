CHP'den bakanlık isminin değiştirilmesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Kadınlar yıllardır 'Kadın Bakanlığı' kurulmasını isterken, kadını tamamen yok sayıyorlar. Kadını iyice aile içine hapsediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Karaca, yazılı açıklamasında, 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı'nın adının 15 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak değiştirildiğini hatırlattı.
Bu duruma tepki gösteren Karaca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmesinin de kadınların toplumsal hayata eşit katılımını imkansızlaştırdığını savundu.
Karaca, "Kadınlar yıllardır 'Kadın Bakanlığı' kurulmasını isterken, kadını tamamen yok sayıyorlar. Kadını iyice aile içine hapsediyorlar. Biz kadının adının yokluğuna, üstüne üstlük Bakanlıkların birleştirilmesine itiraz ediyoruz." ifadesini kullandı.
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