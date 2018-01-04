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CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 19:11 | Son Güncelleme 8 saat önce

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Hazinedar ile birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırıldı. Alınan karar sonrası CHP'den ilk açıklama geldi. Parti sözcüsü Tezcan 'Bu bir hükümet kumpasıdır. İstanbul'u kaybedeceğini düşünen hükümet kumpas kurdu' dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınması sonrası kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan Hükümeti çok sert sözlerle eleştirerek karara tepki gösterdi.

İşte Tezcan'ın açıklamalarından satır başları;

Cuma günü yaptığımız toplantıda hükümetin Beşiktaş Belediyesi'ne kumpasını duyurmuştuk. Murat Hazinedar, haksız bir şekilde görevden uzaklaştırılmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın kararında hukuk ve adalet yoktur. Hükümet kumpas içerisindedir. Suçüstü yakalandığı kumpası tamamlamakta mahsur görmemişlerdir. Bu nasıl kirli pazarlıktır?
Bırakın öküzün altında buzağı aramayı, öküzün altına buzağı bırakmaktadırlar.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN VERİLEMEYECEK HESABI YOK'

Çok açık bir şekilde söylüyoruz, belediye başkanlarımızın verilemeyecek hesabı yoktur. Belediye başkanlarını istifa ettirmek ya da uzaklaştırma için gerekçe bulamayanlar gerekçe üretmeye başlamışlardır. İçişleri Bakanlığı valiliğe diyor ki; 'Beşiktaş Belediye başkanını görevden uzaklaştıracağım, gerekçe uydur'. Bu hükümet kumpasçı bir hükümettir. Seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kurmaktadır.

'BU, MİLLİ İRADEYE GASPTIR, BELEDİYE BAŞKANLARINI SİZE YEM ETMEYECEĞİZ'

Bu kumpasçı hükümet halkın iradesini gasp etmiştir, milli iradeye gasptır. Belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Bugün Beşiktaş'a yönelik hamle Beşiktaş halkına yöneliktir. Biz uzaklaştırma konusunda kararımızı verdik siz delil bulun diye büroksiye zorlayan, vicdanları kanatan bir uygulamadır. Bu kampanyaya FETÖ döneminde yapılan yöntemlerle devam edilmiştir. FETÖ usulüdür. Şimdi sistematik olarak havuz medyasıyla haber yapılıyor, sonra görevden alınıyor.

'HÜKÜMET İBB'Yİ KAYBEDECEĞİNİ ANLADI'

İBB'yi kaybedeceğini anlayan hükümet burayı kurtarmak için yapmaktadır. CHP'li belediyeleri hizmet edemez hale getirip diğer dönem bu belediyeleri alma hesabı yapmaktadır. Bu kumpasçı hükümet yerel ve genel seçimlerde hakettiği şamarı yiyecektir.

KILIÇDAROĞLU YARIN BEŞİKTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Mücadelemize devam edeceğiz. Yarın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek. Bir kere daha bu haksızlığı duyuracağız.

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi ve oğlu için yurt dışı yasağı
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CHP Bülent Tezcan Murat Hazinedar Beşiktaş Belediyesi

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
ne Kumpası arkadaş Bu Adamı Bir yıl önce Parti Disiplin Kuruluna SİZ SEVKETMEDİNİZMİ? twtrdan bakardım sayfasına Bütün CHP liler "fetöcüsün" deyip saydırırdı bu adam Deniz Gezmiş i de Darağacına Gönderenyine sizin CHP vekilleriydi onun adınıda yıllardır sömürdünüz işiniz bu Yalansa yalan deyin yok! siz işinize gelmediği için beğenmezsiniz yoksa çıkıpta "Haklısın" diyecek Adamlık nerde lan sizde
bunun siyasi bir kumpas ve algı operasyonu olduğunu sende adın gibi biliyorsun ya !
@r.etkar sadece; size akılla mantıkla cümle kurupta herhangibirşeyi anlatmanın mümkün olmadığını biliyorum
@palermo544 ya bağsur olacaklar bu gidişle :)) kendilerini inkar etmeye başladılar.bu adam degilmiydi disipline verdikleri ve fetocu diye küfür ettikleri.:))))harbi gülüyorum bu trolleree:))
HAHAHA FETÖCÜ OLSA AKP YE GECERDİ..ORDA KORUMA ALTINDA OLURDU
@palermo544 Ne kumpası be, basbayağı yerel yönetimlere yönelik bir DARBEDİR bu DARBE. Bir insanı parti içi olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı DİSİPLİNE GÖNDERMEK başka birşey. Ama ona DARBE YAPIP görevden almak başka birşeydir. Varsa suçu parti içi disiplin gereği, DİSİPLİNE verirsiniz. Eğer bir BELEDİYE BAŞKANI'nın yasalar önünde tanımlanmış ve delillere dayalı bir SUÇU VAR İSE, o zaman dosyasını oluşturur, ADİL SAVUNMA HAKKINA KORUNMAK kaydı ile YARGIYA GÖNDERİRSİNİZ. KARARI YARGI verir. Burası 3.Dünya MUZ CUMHURİYETİ midir?, Yoksa HİTLER ALMANYASI MIDIR?. Lütfen MİLLİ İRADEYE SAYGI.
@palermo544 sanada mantıkla laf anlatılmaz
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
Millete yapılan kalleşliktir.
İstanbulu değil ,türkiye yi kaybedecekler
hahahaha cehapeye kim oy verir vatan haini partisi
Beşiktaş Belediye Başkanı % 76 ile seçilmiş .. ilk seçimde % 85 almazsa bende bir şey bilmiyorum. Zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur..
@r.etkar tüm gezi zekalılar orda kaymak tabaka orda...
@d267 biz o belediyede ne rüşvetler döndüğüne canlı şahit olduk, hoş rüşvetsiz belediye yok Türkiyede o ayrı ama sağlam yedi, büyük bir kurum inşaat ruhsatı için neler verdi neler!
@d267 son cümlen seni ele veriyor fetö cü
masum değilsin chp.sen samimi değilsin başkası in başına gelince susuyorsun kendi başına gelince cigirtiyorsun. yurekliyseniz siney ı millete dönün
Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın kallavi bir Fetöcü olduğu ortaya çıkalı aylar yıllar oldu. Ama chp liler daha yenı mi öğrenmişler.
AKP içinde Fetocu olmayan var mı ? Bu çamur bize yapışmaz.
@yaaa_yalcin fetoya yıllarca muhterem hocaefendi diyen herifler hala akp çatısı altında.bakan bile var.
@yaaa_yalcin yıllarca fetonun kucağından inmeyen,ona methiyeler dizen,dön artık özledik diyen,muhterem hocaefendiye feto diyerek hakaret edemezsiniz diyenler hala akpnin içinde.senin gibi çomarları yönetiyorlar.
@cemalhakyol çomar görmek istiyorsan aynaya bak asıl çomarı aynada göreceksin
@yaaa_yalcin HAHAHA FETÖCÜ OLSA AKP YE GECERDİ..ORDA KORUMA ALTINDA OLURDU....
şu yorumları okuyorum da ülkemizde o kadar çok bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insan var ki!
Takım tutar gibi parti tutuyoruz.onu bunu önce yuhalatuyolar sonra alkış tutturuyolar. Kim iş aş veriyorsak koşturuyoruz.
Soylu bitmiştir.. Bir mendil gibi kendisini bir kenara atacaklar.
chp sadece kılıçdaroğlu’nun masasındaki sümeninin altına baksın..! hazinedarın yaptığı tüm yolsuzluklar orada gençler....
anayasa yıkılmış.diktatörlük kabul edilmiş.paralar sıfırlanmış.sıtkı rüşvet için kucağa oturtulmuş.zarrab akp li bakanlara çuvalla rüşvet vermiş.hırsız şehrizar konaklarından villa almış.rüşvetçi urladan rüşvetvillası almış.emekli öğretmenin 2.5 milyon doları olmuş.züürt oğlanın gemicik filoları olmuş.sahtekar diplomasız mevki sahibi olmuş.tarafsızlık üzerine namus yemini eden yeminini çiğneyip namussuz olmuş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.zulüm khk lar ile 200 bin kişi işten atılıp çoluk,çocuk aç bırakılmış.yargı sarayın kapısına bağlanmış.
yolsuzluk dosyalarının üzerini örtmek için tamamen gündem değişikliği ve halk arasında isyan çıkarma yoksa akape çok dürüst bir parti imajı bunu kimse yemez yolsuzluk sizin boynunuza asıldı akp ne yapsan o çıkmaz
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan diktatörlük BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak..Türkiye IYI Olacak...
kişiler herkesi kendisi gibi bilirmiş chp sözcüsüde kendilerinin yaptığı gibi paçavralarla suçlama yapıldığını sanıyor
istanbul mu hükümet bizim için çoktan bittii
ARTIK SEÇİMLER BİLE YAPİLMIYACAK GÖRECEKSİNİZ BİR AKP SEÇMENİ OLARAK BEN KORKUYORUM BU İKTİDARDAN
Beşiktaş ta da peşkeş çekilecek yerler var tabi bundan sonra inadına chp
Hasdır git derler adama .. En iyiyi bile destelemediğinizi açıkladınız, bunu da alkışlayın
@ekselans_08 Önce bi Türkçe yazmayı öğren.
referandum da oldu bittiye getirildi,,anlaşılıyorkin akp memleketin başından zor gidecek
@alaettinaslan vay be
Hayatımda CHP ye oy vermedim. Genelde sağ partilere oy verdım. Bu yapılanlar tamamen hukuksuz ve haksızdır. Gündem değiştirmekt için yapılıyor. Amaç Rıza ve Man olaylarını unutturmaktır. Bundan sonra yapılacak ilk secımlerde tüm aile oyumuz CHP yedir. Bunlar iyice azdı. Yakında bırbırlerını dutlemeye baslarlar. Ist Ank ve İzm nah alırlar.
trabzonspor trabzonspor
galatastsaaray
Anayasal hukuk devleti galiba bir daha geri gelmeyecek gibi bir sistem var son zamanlarda...Partizan devleti olmaya hızlı adımlar ile gidenler var.Her şeyi hukuka uygunluğu ile vuku bulsa suçlu her şartta suçludur.Kendi bünyendeki suçlulara bir işlem edemeyip; suç varsa bilemem de her suçluya aynı gözle bakmak gerekmezmi?Bir sürü belediye başkanı uzaklaştırdınız bunun içinde (taksim taksim satanlar var dediğiniz de) bu işin içinde değilmi idi?Suç varsa kesinlikle cezasını çekmeli, hangi parti ve yerde olursa olsun tamam da; birine analık birine babalık ederse benim devleti yönetenlerim.OLMAZZZ
fenerbahce
kedi mı var ulan camurlar
BEN HALKIM SEÇİME GİDİN SANDIKLARI HALKIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE AÇIN KAYBEDEN GİTSİN VARMI YÜREĞİNİZ KİM HAYIR DER İSE BİLESİNİZKİ OYLARI ÇALIYOR HAK HUKUK ADALET...
TEZCAN efendi hani bi söz vardır Hırsız Herkesi Hırsız Zannedermiş, Kumpas Yapmak sizin Doktora Tezinizdir, zavallı Sayın BAYKAL'ı Kaset Kumpasıyla yemedinizmi, CHP'yi Kumpasla ele geçirip birilerine peşkeş çekmedinizmi, Türk Milletinin hür iradesiyle ve %50 gibi ezici bir çoğunlukla seçtiği İktidarı Dış Güçlerin tezgahladığı sizlerinde figüranlığını yaptığınız çeşitli Kumpaslarla devirmeye kalkmadınızmı, Şimdi kalkmış Hırsız misali başkalarını Kumpascılıkla suçluyorsunuz. Siz bu milleti aptalmı zannediyorsunuz, Millet herşeyi Görüyor Biliyor ve Farkında, İlk Seçimlerde hesabını soracak.
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