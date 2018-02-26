CHP'den Boztepe'de istifa açıklaması

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Boztepe İlçe Başkanı Osman Mutlu, CHP'li belediye meclis üyesi Mehmet Emin Belten ve eşi Feleknaz Belten'in noter kanalı ile partiden istifa edip, AK Parti'ye geçtiğini belirterek, başka istifa olmadığını söyledi.

CHP Kırşehir İl Merkezi'nde İl Başkanı Yılmaz Zengin ve parti yöneticileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Boztepe İlçe Başkanı Osman Mutlu, istifa iddialarıyla ilgili konuştu. Mutlu, "Elimde mevcut iki tane Kırşehir 2. Noter’den istifa metni vardır. CHP Boztepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Belten'in istifası, PTT'den bana tebliğ edilmiştir. Boztepe'de şu an 183 erkek, 55 kadın üyem mevcuttur. Bu şahsın bu beyanlarıyla bildiğiniz gibi AK Parti tarafından algı operasyonu yapılarak partimizin adına çok yanlış bir şekilde iftira atılmıştır. Biz demokrasiyle mücadele eden insanlardan biriyiz. Demokrasinin ne olduğunu çok iyi bilen bir insanız. Eğer gerçekten 80 kişinin istifası gerçek olsaydı bugün basın mensuplarının önünde istifa edecektik. Gerekli olan yasal haklarımız ne ise sonuna kadar gideceğim."

16 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin kendisinden olmayanlara yaşam hakkı tanımadığını öne süren CHP Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin ise "Bu kişi AK Parti’nin kadrosuna geçmiştir. Biz kimseye kırılmış değiliz. AK Parti’nin yöneticileri şunu iyi bilmeli: Biz CHP iktidarında, asla insanların ırkına, mezhebine, cinsiyetine, ideolojine bakmaksızın sadece insan esas olarak hizmet edeceğiz. Çünkü biz insanları Yaradan'dan ötürü seviyoruz. AK Parti 16 yıldır kendinden olanlara yaşam tanımıyor, kendinden olmayanlara zulüm ediyor. Bugün görüyoruz, Cumhuriyeti yöneten anlayış ve zihniyet, Cumhuriyeti kuranlarla rövanş peşine düşmüşler. Boztepe halkı demokrasiye inanmış bir halk. Referandumda her türlü baskıya rağmen Boztepe halkı 'Hayır' kampanyası yürüterek, birinci olarak 'Hayır' çıkmıştır” dedi.

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