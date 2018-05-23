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CHP'den Çalışma Bakanlığına çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "(10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasında maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına istihdam hakkı) Belirtilen tarih kapsamı ortadan kaldırılarak, bugüne kadar hayatını kaybeden tüm maden işçilerinin yakınları bu haktan yaralanmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, maden kazalarında yaşamını yitiren işçilerin yakınlarına tanınan kamuda istihdam hakkının 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 arasını kapsamasına ilişkin, "Belirtilen tarih kapsamı ortadan kaldırılarak, bugüne kadar hayatını kaybeden tüm maden işçilerinin yakınları bu haktan yaralanmalıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maden ocaklarında meydana gelen kazalarda yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarının kamuda istihdam edilebilmesi için açıkladığı şartları eleştirdi.

Bakanlığın belirttiği "10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014" arası göz önüne alındığında, bu aralık dışındakilere istihdam hakkının verilmeyeceği sonucunun ortaya çıktığını belirten Ağbaba, bunun ölen maden işçileri arasında ayrım yapmak, insanların acılarına süre sınırı koymak anlamına geleceğini öne sürdü.

Madencilerin çok zor koşullarda hayat mücadelesi verdiğine dikkati çeken Ağbaba, 1983-2003 arasında Zonguldak'ta, Kozlu'da, Amasya'da ve Yozgat'ta çok sayıda madencinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Ağbaba, bakanlığın aldığı bu karar ile madenci ailelerinin ikinci bir acıyla baş başa bırakıldığını, yüzlerce ailenin bir kez daha mağdur edildiğini iddia etti. Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çağrı yaparak, "Belirtilen tarih kapsamı ortadan kaldırılarak bugüne kadar hayatını kaybeden tüm maden işçilerinin yakınları bu haktan yaralanmalıdır. Aileler mağdur edilmemeli, insanların acılarına süre sınırı konulmamalıdır ve hiçbir maden emekçisi arasında asla ve asla ayrım yapılmamalıdır." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Istihdam maden kazaları

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