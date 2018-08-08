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CHP'den "çalışma hayatına" ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 12:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Ülkemizde sendikalaşma sadece yüzde 12 oranındadır" - "Yeni Çalışma Bakanı işçi ve kamu görevlileri arasında sendikalaşma oranını yüzde 21'e çıkarmayı planlarken, sendikal örgütlenme barajlarının ve grev yasaklamalarının olmadığı bir sendika kanunu ile ilgili çalışma gündeminde var mıdır merak etmekteyiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de sendikalaşma oranının yüzde 12 civarında olduğunu belirterek, "Yeni Çalışma Bakanı işçi ve kamu görevlileri arasında sendikalaşma oranını yüzde 21'e çıkarmayı planlarken, sendikal örgütlenme barajlarının ve grev yasaklamalarının olmadığı bir sendika kanunu ile ilgili çalışma gündeminde var mıdır merak etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dair eylem planında çalışanları ilgilendiren birçok önemli konunun yine gündeme alınmadığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 100 günlük eylem programında yer alan 40 madde arasında KİT'lerde kadroya geçirilecek işçiler ile ilgili herhangi bir ibare bulunmadığına işaret eden Ağbaba ayrıca söz konusu eylem programında işçi ölümlerine ilişkin de bir ibare olmadığını kaydetti.

Ağbaba, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkarılan yasaya rağmen işçi ölüm oranındaki artışın devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'deki sendikalılaşma oranlarına da değinen Ağbaba, şu görüşlerini paylaştı:

"Ülkemizde sendikalaşma sadece yüzde 12 oranındadır. Türkiye sendikal hak ve özgürlükler noktasında ne yazık ki dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında gösterilmektedir. Ayrıca Türkiye uygulamak ile hükümlü olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilkelerini bugüne kadar defalarca çiğnemiştir. Yeni Çalışma Bakanı işçi ve kamu görevlileri arasında sendikalaşma oranını yüzde 21'e çıkarmayı planlarken, sendikal örgütlenme barajlarının ve grev yasaklamalarının olmadığı bir sendika kanunu ile ilgili çalışma gündeminde var mıdır merak etmekteyiz. Ayrıca yeni Çalışma Bakanı'nın, bugüne kadar sadece Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olmaları gerekçesi ile işten atılan binlerce işçi ile ilgili düşüncesini ülkedeki tüm çalışanlar adına sormak isteriz."

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100 günlük icraat programı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

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