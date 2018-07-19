HABER

CHP'den Çorlu'daki tren kazasına araştırma önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekilleri, 8 Temmuz'da Çorlu'da 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 318 vatandaşın ise yaralandığı tren kazasının araştırılmasını istedi

CHP, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği tren kazası için Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 8 Temmuz'da Çorlu'da 24 vatandaşın hayatını kaybettiği, 318 vatandaşın ise yaralandığı bir tren kazası meydana geldiği anımsatıldı.

Trakya'da uzun süredir pek çok tren seferinin, yol yenileme çalışmaları gibi sebeplerle yapılamadığı, kazanın meydana geldiği güzergah olan Uzunköprü-Halkalı seferlerinin de 1 Mayıs 2018'de başladığı ifade edildi.

Gerekçede, kazada birinci vagonun raydan çıkmadığı, devrilmediği, ardından gelen 5 vagonun ise raydan çıkarak devrildiği, kaza anında trenin hızının 90-110 km olarak tespit edildiği belirtildi.

Kazadan yaklaşık 8 dakika önce tren personelinin, mobil bilgi sistemlerine "yer sayısından fazla yolcu vardır" ibaresi ile bilgi girişi yapıldığının vurgulandığı gerekçede, şöyle denildi:

"Partimiz tarafından uzmanlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, hattaki menfezlerle ilgili bakım ihalesinin kısa bir süre önce ödenek tahsisinin gecikmesi nedeniyle iptal edilmiş olması nedeniyle sadece kazanın meydana geldiği menfezde değil hat üzerindeki diğer menfezlerde de bakım ihtiyacı olabileceğinin değerlendirildiği görüşü yer almaktadır. Demiryollarındaki yapım ve bakım aşamalarında mühendislik biliminin hiçe sayılmasının yanı sıra denetimsizlik de ciddi bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Çorlu Meteoroloji İstasyonunun yağış tekerrür analizlerine göre bölgede meydana gelen yağışların 7 yılda bir görülmesinin mümkün olduğuna dikkat çekilmiştir. Meteorolojinin de gerekli uyarıları yaptığı görülmektedir. İnsan taşıma hizmetini veren bir kurumun arazi şartları, coğrafi özellikler, hava şartları gibi tüm verileri göz önünde bulundurarak hattın yapımı, bakımı ve denetimini sağlamak zorunda olduğu da ortadadır.

Kazaya ilişkin olarak cevaplanması gereken çok sayıda soru bulunmaktadır. Kazanın meydana geldiği demiryolu hattının koridor, güzergah ve kısa hat etütlerinin çıkarılıp çıkarılmadığı, yüklenici firmanın ya da firmaların kurumsal kimliği ve geçmiş iş deneyim belgelerinin yeterliliğe sahip olup olmadığı, kaza öncesinde yeterli denetim yapılıp yapılmadığı gibi sorular yanıt beklemektedir.

Çorlu’da 24 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği bu tren kazasının ciddi ihmal ve denetimsizlik sonucu yaşandığı anlaşılmaktadır."

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdiCHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayıCHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Araştırma Önergesi Çorlu'daki tren kazası Grup Başkanvekilleri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı

CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti

CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti

CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia

CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Afrika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Afrika'ya gidiyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.