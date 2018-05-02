CHP'den Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur yorumu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kurdukları ittifakla Türkiye'de huzur, demokrasi, parlamenter sistem, laiklik, üreten Türkiye için artık bir umut olduğunu belirterek, "İkinci tura kalan ikinci partiyle hep beraber güçlerimizi birleştireceğiz, güç birliği yapacağız, yolumuza devam edeceğiz." dedi. Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin adının, demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını savundu. Yürekli 15 arkadaşlarının, demokrasinin ve millet iradesinin önünü açmak için geçici olarak CHP'den İYİ Parti'ye katıldığını belirten Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin, "koalisyon olmayacak, koalisyon bir milletin zaafıdır" dediğini ancak daha sonra MHP ile "kirli bir koalisyon ittifakı" yaptığını öne sürdü. Özkoç, koalisyon yaptığı parti liderinin daha önce, "Herkesten cumhurbaşkanı adayı olur ama Erdoğan'dan olmaz." açıklamasında bulunduğunu, bugün ise "Bizim adayımız Erdoğan'dır." dediğini aktardı. "Millet iradesi" ve "Erken seçim yok" denilmesine rağmen bütün sorumluluklarını yerine getiren İYİ Parti'yi seçimlere sokmamak için, MHP istediği için baskın seçime gidildiğini savunan Özkoç, "CHP buna izin verecek mi? Millet iradesinin önünün tıkanmasına, senin yaptığın bu kirli oyunlara elbette izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, millet iradesinin önünü açmak için "Biz yüz yıla yakındır Türkiye'de millet iradesinin önünün açılması için her şeyi yaptık. Vazife yine CHP'dedir" diyerek,15 arkadaşını görevlendirdiğini belirten Özkoç, şöyle devam etti: "Küplere bineceksiniz, televizyonlara çıkacaksınız, söylemediğiniz laf kalmayacak, millet iradesi dediğiniz irade aklınızdan akıp gidecek. Sizin için tek şey var, ne olursa olsun iktidarda kalmak. Bunun önünü kesen her türlü iradeye karşı çok ağır ithamlarda bulunacaksınız. Ne yaparsanız yapın bu millet sizi cumhurbaşkanı olarak ve kirli ittifak temsilcileri olarak Türkiye'nin başına getirmeyecektir." -"Dört partinin benzer yönleri" Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, "Dört benzemezlerin ittifak yaptığı" açıklamasını anımsatan Özkoç, bu dört partinin benzer yönlerinin, "Önce vatan, önce millet, tam bağımsız Türkiye, güçlü ekonomi, üreten Türkiye, hakça paylaşım." demeleri olduğunu aktardı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bu söylemlerle milletini kucakladığını ifade eden Özkoç, AK Parti ve MHP'ye karşı, gücünü halktan alan partiler olarak millet iradesine kendilerini teslim ettiğini vurguladı.

-"Artık bir umut var" Özkoç, kurdukları ittifakla Türkiye'de huzur, demokrasi, parlamenter sistem, laiklik, üreten Türkiye, barış içinde bir Ortadoğu için artık bir umut olduğunu söyledi. Bu ittifakın, yarın genel başkanlarla kendisini ifade edeceğini, tüm Türkiye'ye açıklanacağını aktaran Özkoç, ittifaklarının, Türkiye, demokrasisi ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. AK Parti ve MHP'nin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili vaat edecekleri bir şeyin bulunmadığını öne süren Özkoç, üreten Türkiye yaratılamadığını, 16 yılda tek bir fabrika açılmadığını savundu. Özkoç, "Onlar satıyorlar. TÜPRAŞ, TEKEL, Telekom'u sattılar, şeker fabrikalarını satıyorlar. Onlar Türkiye Cumhuriyeti ülkesini satıyorlar." dedi. Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun, emekliler için dini bayramlardan önce ikramiye önerisinde bulunduğunu anımsatarak, bunun üzerine Ahmet Davutoğlu'nun, "Karşılığı olmayan vaatler. Kimin cebinden veriyorsunuz." Mehmet Şimşek'in ise "Yapsınlar oyumu CHP'ye veririm." açıklamasında bulunduğunu belirtti. Özkoç, "CHP söylüyor, üretiyor, AKP Hükümeti, milleti ikna etmeye çalışıyor." diye konuştu.

İttifaka giren bütün partilerin Türkiye'yi, milleti, umudu, ülkenin geleceğini kucakladığını belirten Özkoç, yarın saat 15.00'ten sonra genel başkanların programlarına göre, belirlenen bir yerde bu ittifakın Türkiye'ye duyurulacağını ifade etti. Özkoç, "Bu tertemiz, millet iradesine dayanan ittifak yarın kendisi Türkiye kamuoyuna ifade edecek. CHP, cuma da kendi adayını açıklayacak." dedi. -"Hiçbir ittifakın önünü kapatmadık" HDP'nin ittifak içinde yer almamasına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Özkoç, hiçbir ittifakın önünü kapatmadıklarına dikkati çekti. Özkoç, bu konuda partilerle görüşmelerini, en üst düzeyde sürdürdüklerini dile getirerek, Türkiye için daha doğru, daha güzel olanı araştırdıklarını bildirdi. Selahattin Demirtaş'ın, bir milletvekili, eş genel başkan olarak cezaevinde olmasının, Türkiye'nin ayıbı olduğunu öne süren Özkoç, şöyle devam etti: "Onların yeri, siyasi partilerinin başı, TBMM olması gerekirdi. Her zamanki gibi iktidar, eşit yarışın önünü kesti. Onlar kendi adaylarıyla yarışa devam kararı aldılar. Yaptığımız görüşmelerde, alınan bu kararların ülkemiz için hayırlı olması için sağduyumuzu kullanarak, elimizden gelen özveride bulunarak bu görüşmelere katıldık. Sonuç, siyasi partilerimizin genel başkanlarının, bu yarışta nasıl bir duruş sergileyebileceğimizin ortak kararı alındıktan sonra açıklanma noktasına geldi. Bu partilerimizin iradesidir.