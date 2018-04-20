HABER

CHP’den cumhurbaşkanlığına ikinci aday adayı Didem Engin oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, cumhurbaşkanlığı ’aday adaylığını’ açıkladı.CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, cumhurbaşkanlığı ’aday adaylığını’ açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır. 16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL’den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir. Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta ’dur’ diyeceğiz" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısıyla açıklayacağını kaydeden Engin, "Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, ‘Dünle beraber gitti, cancağızım; ne kadar söz varsa düne ait; şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ İşte şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı” dedi.

AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar
Köprüde zincirleme kaza! Trafik durduKöprüde zincirleme kaza! Trafik durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? HDP'li Bilgen'den açıklama geldi

Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? HDP'li Bilgen'den açıklama geldi

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.