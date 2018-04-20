CHP’den cumhurbaşkanlığına ikinci aday adayı Didem Engin oldu

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, cumhurbaşkanlığı ’aday adaylığını’ açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacaktır. 16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL’den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir. Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta ’dur’ diyeceğiz" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısıyla açıklayacağını kaydeden Engin, "Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, ‘Dünle beraber gitti, cancağızım; ne kadar söz varsa düne ait; şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ İşte şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı” dedi.
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