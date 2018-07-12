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CHP'den "Devlet Tiyatroları" eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl: - "1949 yılında kurulan ve tam 69 yıldır Cumhuriyetin aydınlığını temsil eden Devlet Tiyatroları, iktidar eliyle niteliksizleştirilmeye, kimliksizleştirilmeye çalışılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 1949 yılında kurulan ve tam 69 yıldır Cumhuriyetin aydınlığını temsil eden Devlet Tiyatrolarının, iktidar eliyle niteliksizleştirilmeye, kimliksizleştirilmeye çalışıldığını savundu.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Türkiye'nin hızla karanlığa doğru sürüklenmeye devam ettiğini öne sürdü.

Baskıcı iktidarlar için sanat ve sanatçıların özgür olmasının tehlike arz ettiğini vurgulayan Bingöl, 16 yıldır sanata dönük, sistematik bir şekilde süren saldırıların kendilerini yıldırmayacağının altını çizdi. Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesinin özel yasaları lağvedildi ve her iki kurumun taşınmaz mal varlıkları Cumhurbaşkanlığının himayesine geçti, sanatçıların sözleşmeleri askıya alındı, kısacası iktidara hakim olan zihniyet sanatın bütün dallarına karşı bir savaş açmış halde. 1949 yılında kurulan ve tam 69 yıldır, Cumhuriyetin aydınlığını temsil eden Devlet Tiyatroları, iktidar eliyle niteliksizleştirilmeye, kimliksizleştirilmeye çalışılıyor. Açıktır ki yapılan saldırı sadece sanata değil, Cumhuriyetin aydınlanmacı yönüne de yöneliktir. Sanatın ve sanatçının aydınlanmacı, özgürlükçü yapısına karşılık Türkiye'de şu an yaşananlar adeta Ortaçağ karanlığını anımsatıyor. Sanatı tamamıyla kontrol altına alıp, kendi kişisel zevk ve fikirlerine uygun, sadece kendi sözlerinin geçerliliğinin olduğu bir dönem yaratmak istiyorlar. Bunu yapamadıklarına inandıkları zaman ise sanatı tümüyle, doğrudan yok etmek için çabalıyorlar."

Bingöl, iktidarın tek tipçi anlayışla belirli bir kültürü ve yaşam tarzını topluma dayatan, tarihsel ve kültürel çeşitliliği yok etmeye çalışan, çağdaş ve evrensel değerlerden uzaklaştıran tüm bu politikalarına karşı CHP'nin tüm sanatçıların özgürce üretebilecekleri, eleştirilerini korkusuzca dile getirebilecekleri ve emeklerinin karşılığını hakkaniyetle alabilecekleri bir kültür sanat iklimini oluşturacağını kaydetti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl Devlet Tiyatroları

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