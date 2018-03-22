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CHP'den "dolandırıcılık" raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, Çiftlik Bank ile gündeme gelen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bir rapor hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Çiftlik Bank ile gündeme gelen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bir rapor hazırladı.

Bingöl, yazılı açıklamasında, "Sülün Osman'dan Jet Fadıl'a, Titan Kenan'dan Raki'ye" onlarca dolandırıcılığa tanıklık eden Türkiye'de şimdi de Çiftlik Bank ile on binlerce insanın mağdur olduğunu belirtti.

Hazırladıkları raporda, AK Parti öncesi ve AK Parti döneminin ayrı ayrı incelendiğini aktaran Bingöl, Çiftlik Bank olayında iktidarın da sorumlu olduğunu savundu.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Çiftlik Bank olayı iktidarın denetimsizliğinin faturasının vatandaşlara kesilmesinin en açık örneklerinden birisidir. Uzmanların, Çiftlik Bank hakkında defalarca yaptığı 'dolandırıcılık' uyarısına rağmen, iktidarın konunun üzerine gitmemesi ve gereken denetlemeleri yapmaması, mağduriyetleri bu noktaya taşımıştır. Yaşanan mağduriyette sadece Mehmet Aydın'ın değil iktidarın sorumluluğu ve hataları vardır. Denetimsizlik buradaki en büyük ihmallerden birisidir."

Raporda, bugüne kadar yaşanan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de yer aldı.

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