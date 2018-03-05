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CHP'den DP'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 19:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan ve beraberindeki heyet, DP'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet, Demokrat Parti'ye (DP) ziyarette bulundu.

CHP heyetini, DP Genel Merkezi'nde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcıları Muhammet Kelleci, Şadan Rıfkı Turhan, Ertan Küçükay, Mehmet Özdemir ile Melih Aktaş karşıladı.

Görüşmenin ardından Tezcan, yaptığı açıklamada, seçim güvenliğine ilişkin görüşlerini aktardıklarını, siyasi etik yasası, seçim güvenliği, seçim barajının kaldırılması ve çoğulcu siyasetin güçlendirilmesi gibi konularda hazırladıkları kanun teklifini ilettiklerini söyledi.

Güvenli siyaseti ve seçimi tesis etmenin bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Tezcan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede tartışılan teklif , sadece bir ittifak teklifi değil, seçim güvenliğini yok etme teklifidir. Fiilen yok edilen seçim güvenliğinin yasal olarak da yok etmenin hazırlığı içerisinde bir anlayış var. Bu anlayış iyi niyetli bir anlayış değil. Bundan sonrasına ilişkin uyum yasaları sürecinde de aynı anlayışın devam edebileceği endişesi kuvvetle ortada durmaktadır. Bu nedenle siyasi partilerin seçim güvenliğini sağlama konusunda bir büyük ortak buluşmaya ihtiyaçları vardır."

- "Seçim sonuçlarına gölge düşüren gelişmeler yaşandı"

DP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay ise Meclis gündeminde yer alan teklife ilişkin hem CHP'nin görüşlerini aldıklarını hem de kendi görüşlerini aktarma imkanı bulduklarını belirtti.

Küçükay, 2014 yerel seçimlerinde ve 16 Nisan halk oylamasında seçim sonuçlarına gölge düşüren birtakım gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, "Netice itibarıyla bizim beklediğimiz daha demokratik usullerle hukuk içerisinde seçimlerin icra edilebilmesi, millet iradesinin kamil manada sandığa yansıyabilmesi, oyların gizli bir şekilde kullanılıp açık tasnif yapılabilmesi." dedi.

Bu sıkıntıları gören hükümetin ve muhalefetin parlamentoda çözüm bulmasını beklediklerini aktaran Küçükay, "Ancak görüyoruz ki getirilen yasa teklifinin demokratik olmak gibi bir kaygısı yok. Getirilen yasa teklifi mevcut iktidarın, iktidarının devam edebilmesi için hukuka ve demokrasiye aykırı bir şekilde onun önünü açmak için getirilmiş bir teklif." görüşünü savundu.

Ziyarette, CHP heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da yer aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti ittifak seçim güvenliği

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