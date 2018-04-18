CHP’den erken seçim tarihine ilişkin ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “CHP olarak biz seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız” dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı yaptığını söyleyen Tezcan, “Koalisyon sözcüsü 26 Ağustos’ta erken seçim istiyorum demişti. Koalisyonun büyük ortağı ve onun genel başkanı Erdoğan’da çıktı dedi ki,’24 Haziran 2018’de seçim yapacağız.’ Öyle bir telaş ve şaşkınlıkla vermişler ki kararı o gün üniversite öğrencilerinin sınavı var. O sınavın gününe denk getirmişler. 1,5 milyon evladımızın hazırlandığı sınav tarihiyle oynayacaklar. Biz erken seçim çağrısıyla ilgili görüşümüzü dün çok net açıkladık. Biz dün çok açık biçimde söyledik, hodri meydan. CHP olarak biz seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Biz seçimden kaçmayız kaçmadık. Dün hodri meydan dedik, bugünde hodri meydan diyoruz” ifadelerini kullandı. Tezcan, bu erken seçim çağrısını yönetememenin ikrarı olarak değerlendirdi.

“Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek zorundadır”

TBMM’de OHAL’in görüşüldüğünü hatırlatan Tezcan, “Seçimle ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz. Varız ama bu milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek zorundadır ya da hükümet bunu geri çekmek zorundadır. Yarışacağız, millet karar verecek. Propaganda serbest olacak. OHAL şartları altında Türkiye’de baskı altında bir seçim yaparak sonuç alacağınızı sanıyorsanız yanılırsınız ama Türkiye’nin itibarını yok edersiniz” açıklamasında bulundu.

"İYİ Parti’nin seçime girme hakkı vardır"

Basın mensuplarını sorularını da cevaplayan Tezcan, “Aday belirleme konusunda geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Bugüne kadar zaten muhtemel seçimlere dönük hazırlıklarımız vardı. Önümüzdeki süreçte adaylarla ve siyasetin stratejiyle ilgili çok hızlı kararlar alınacaktır” şeklinde konuştu.

CHP ve İYİ Parti ittifakı ve İYİ Parti’nin seçime girip girmeyeceğiyle ilgili sorular üzerine Tezcan, şunları kaydetti:

“İYİ Parti üzerinden herhangi bir şekilde planlama yapmayı uygun bulmam hükümet açısından söylüyorum, Yüksek Seçim Kurulu açısından söylüyorum. İYİ Parti’nin seçime girme hakkı vardır. Türkiye’de ilk defa çok partili sistemde seçim yapmıyoruz. 1950 yılından bu yana 68 yıldır Türkiye çok partili rejimde seçim yapmak pratiğine sahiptir. Partilerin hangi şartlarda seçime girebileceği de orada yazılıdır. Eğer YSK bugün başka bir planlama yapıp İYİ Parti’yi seçim dışı bırakmak istiyorsa YSK yeni bir şaibenin altına imza atmış olur. Onun adı YSK olmaktan çıkar Yüksek Sabotaj Kurulu haline gelir."