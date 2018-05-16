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CHP'den "Filistin" genelgesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezinden parti örgütlerine gönderilen genelgede, 81 ilde, Filistin'de yaşanan büyük katliama karşı basın açıklaması yapılması istendi - Açıklamadan: - "Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. Bugün Türkiye olarak, Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmelidir"

CHP Genel Merkezinden parti örgütlerine gönderilen genelgede, 81 ilde, Filistin'de yaşanan büyük katliama karşı basın açıklaması yapılması istendi

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzasıyla örgütlere genelge gönderildi.

Genelge kapsamında, 81 ilde kent meydanında eş zamanlı okunacak basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Filistin'de yaşanan katliam, bir insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi, Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek, sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70'inci kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikalarını terk etmeye, İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail'in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz."

ABD ve İsrail'in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajlarının somut bir sonuç doğurmadığına işaret edilen açıklamada, Filistin halkanın yaşadığı insani dramın devam ettiği belirtildi.

AK Parti'nin yıllardır uyguladığı politikaların İsrail üzerinde hiçbir caydırıcı etkisinin olmadığı savunulan açıklamada, "İktidar, bir yandan ABD'nin Ortadoğu politikalarını kınarken, diğer yandan Suriye'nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır." görüşüne yer verildi.

- "Kılıçdaroğlu, Filistin halkının yanındadır"

CHP'nin tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütünün Türkiye temsilciliği CHP iktidarında açılmış, Bülent Ecevit ve tüm CHP genel başkanları Filistin davasının sadık bir destekçisi olmuştur. Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. Bugün Türkiye olarak, Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail'i güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz."

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ABD CHP Filistin Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Genel Sekreter Akif Hamzaçebi genelge israil

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