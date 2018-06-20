CHP'den İnce'nin Ankara mitingine çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, bütün vatandaşları Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin 22 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Anadolu Meydanı'nda yapacağı büyük Ankara mitingine çağırdı.

Ankara İl Başkanlığı'nca Muharrem İnce'nin düzenleyeceği mitinge çağrı yapmak için Ulus'ta etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Koç, burada yaptığı konuşmada, seçimin yaklaşmasını "askerde şafak saymaya benzeterek, "Şafak sökmek üzere. 3 gün sonra hep beraber bu milletin helal oylarıyla Sayın İnce bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. CHP, Millet İttifakı'yla parlamentoda çoğunluğu sağlayacak." ifadesini kullandı.

İnce'nin mitinginde Anadolu Meydanı'nı dolduracaklarını vurgulayan Koç, "Buradan tüm esnafa şöyle sesleniyoruz, 'Ben, esnafa şunu yapacağım, emekliye bunu yapacağım...' Senin bunları söyleme hakkın yok kardeşim. 16 yıldır yapsaydın, niye yapamadın? Tek başına iktidardaydın, dün yapamadığını yarın nasıl yapacaksın? Onun için yapamayanlar gidecek, yapanlar gelecek. Tayyip Erdoğan gidecek, Muharrem İnce gelecek. AK Parti gidecek, CHP ve Millet İttifakı gelecek. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Zulümle abat olunmaz. Zalimlik, baskı ilelebet sürmez. Bu artık yaşanarak görüldü. Şurada 3 gün kaldı, sabredin. İnanın, helal oylarınızla hep beraber haram düzenini yıkacağız. Buna inanıyorum. Hepinizi Türk bayraklarınızla, bu milletin bütünlüğü ispat eden o ayyıldızlı bayraklarınızla Tandoğan'da cuma günü Muharrem İnce'yle buluşmaya davet ediyoruz." diye konuştu.