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CHP'den İnce'nin Ankara mitingine çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç: - "Hepinizi bu milletin bütünlüğü ispat eden o ayyıldızlı bayraklarınızla Tandoğan'da cuma günü Muharrem İnce'yle buluşmaya davet ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, bütün vatandaşları Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin 22 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Anadolu Meydanı'nda yapacağı büyük Ankara mitingine çağırdı.

Ankara İl Başkanlığı'nca Muharrem İnce'nin düzenleyeceği mitinge çağrı yapmak için Ulus'ta etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Koç, burada yaptığı konuşmada, seçimin yaklaşmasını "askerde şafak saymaya benzeterek, "Şafak sökmek üzere. 3 gün sonra hep beraber bu milletin helal oylarıyla Sayın İnce bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. CHP, Millet İttifakı'yla parlamentoda çoğunluğu sağlayacak." ifadesini kullandı.

İnce'nin mitinginde Anadolu Meydanı'nı dolduracaklarını vurgulayan Koç, "Buradan tüm esnafa şöyle sesleniyoruz, 'Ben, esnafa şunu yapacağım, emekliye bunu yapacağım...' Senin bunları söyleme hakkın yok kardeşim. 16 yıldır yapsaydın, niye yapamadın? Tek başına iktidardaydın, dün yapamadığını yarın nasıl yapacaksın? Onun için yapamayanlar gidecek, yapanlar gelecek. Tayyip Erdoğan gidecek, Muharrem İnce gelecek. AK Parti gidecek, CHP ve Millet İttifakı gelecek. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Zulümle abat olunmaz. Zalimlik, baskı ilelebet sürmez. Bu artık yaşanarak görüldü. Şurada 3 gün kaldı, sabredin. İnanın, helal oylarınızla hep beraber haram düzenini yıkacağız. Buna inanıyorum. Hepinizi Türk bayraklarınızla, bu milletin bütünlüğü ispat eden o ayyıldızlı bayraklarınızla Tandoğan'da cuma günü Muharrem İnce'yle buluşmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

- Yürüyerek bildiri dağıttılar

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de bu mitingi Hipodrom'da gerçekleştirmek istediklerini ancak seçim kurulunun başvurularını reddettiğini aktardı.

Muharrem İnce'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği mitinglerin birilerinin gözünü korkutması nedeniyle bu izinin verilmediğini kaydeden Bingöl, buna rağmen yüzbinlerin 22 Haziran'da Anadolu Meydanı'nı da dolduracağını bildirdi.

Tekin Bingöl, büyük bir beklenti içinde olduklarını belirterek, heyecanlı kalabalıkların daha ilk turda Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçileceğini gösterdiğine işaret etti.

Açıklamanın ardından, Koç ve Bingöl ile Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP'nin Ankara milletvekili adayları ve parti örgütleri Ulus'tan Kızılay'a yürüyerek, vatandaşları Muharrem İnce'nin mitingine çağıran bildiri dağıttı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç Çağrı miting muharrem ince

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