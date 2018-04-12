MEHMET TOSUN - CHP, çalışma hayatından kadına ve çocuğa yönelik şiddete, adaletten özgürlüklere, hayatın birçok alanındaki hak ihlallerine dikkati çekmek amacıyla "İnsan Hakları Bülteni" hazırladı.
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün koordinatörlüğünde bir ekip tarafından hazırlanan bültenin ilk sayısı 18 Nisan Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak.
Çeşitli insan hakları örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan alınan raporlar doğrultusunda hazırlanan bülten, 45 günlük periyotlar halinde çıkarılacak.
Önsözünü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazacağı bültenin sayfa sayısı, yaşanan hak ihlallerinin oranına göre belirlenecek.
Toplumsal duyarlılığı artırmak ve sorunların çözümlerine katkıda bulunmak amacıyla çıkarılan bülten, Türkiye'nin 81 ilindeki CHP örgütleri, partinin yetkili kurulları ve milletvekillerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve sendikalara da ulaştırılacak.
CHP, sorunların çözümüne fayda sağlaması ve mağduriyetlerin giderilmesi bakımından, bu bültenleri, ilgili bakanlıklara ve hükümet yetkililerine de göndermeyi planlıyor.
- Cezaevlerinden mektuplar da olacak
Cezaevlerindeki mahkumların ve onların yakınlarının CHP'ye gönderdiği mektupların da yer bulacağı bültenlerde, işsiz gençlere, şiddet gören kadınlara da yer verilecek.
Basın aracılığıyla, toplumun geniş kesimlerine ulaştırılacak bültenin, ilerleyen sayılarda kapsamının daha da genişletilmesi planlanıyor.
- "Amacımız haksızlığa uğrayanların sesi olmak"
Bingöl, yaptığı ziyaret ve görüşmeler sonucunda, Türkiye'de iyi bir "İnsan Hakları Bülteni"ne ihtiyaç olduğunu gördüğünü, bu kapsamda, belli periyotlarla bir bültenin çıkarılmasına karar verdiklerini söyledi.
Hak ihlalleri konusunda toplumsal duyarlılığı artırmanın önemine işaret eden Bingöl, bu kapsamda, bültenleri kısa zaman aralıklarında çıkararak, çok sayıda kişiye ulaşmayı planladıklarını ifade etti.
Bingöl, bültenin sayfa sayısının Türkiye'de yaşanan ihlallere göre belirleneceğini belirterek, "Amacımız haksızlığa uğrayanların sesi olmak. Umut ediyorum ki çok fazla hak ihlalleri yaşanmaz ve bizim çıkaracağımız bültenin sayfa sayısı da az olur. Hepimizin umudu ve çabası hak ihlallerinin yaşanmaması ve böyle bir bültene ihtiyaç duyulmaması." dedi.
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