CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, "İnternet Çağında İnternete Erişim Sorunu: Türkiye'nin Sansürle İmtihanı" başlıklı rapor hazırladı.

CHP Basın Biriminden paylaşılan raporda, Türkiye'de "internete erişim hakkı ve özgürlüğü" konusunda yaşanan sorunlar sıralandı.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının "doğrudan" ve "dolaylı" sansürle karşı karşıya olduğu savunulan raporda, "doğrudan sansür" başlığı altında sulh ceza hakimlikleri, mahkemeler ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) kararlarıyla sosyal medya platformları başta olmak üzere erişime engellenen internet içeriklerine yer verildi.

Raporda, "Dolaylı sansür" başlığı altında ise Türkiye'de henüz hukuki düzenlemesi olmadığı için ileride erişim engellemelerine yol açması muhtemel olan "ağ tarafsızlığı" tartışmaları ve internet yavaşlatmaları irdelendi.

"İktidarın sistematik baskı politikalarının bir sonucu olarak, Türkiye'de son yıllarda sansür ve otosansür her yurttaşın gündelik hayatının bir parçası haline geldi." ifadesi kullanılan raporda, şunlar kaydedildi: