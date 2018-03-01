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CHP'den "İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 19:13 | Son Güncelleme

Bültenden: -"Kadın istihdamını OECD ortalaması seviyesine çıkaramamanın Türkiye'ye faturası, sadece 2017 yılı için 282 milyar dolar"

CHP'nin İşsizlik ve Yoksulluk Bülteni'nde, kadın istihdamını, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri ortalaması seviyesine çıkaramamanın Türkiye'ye faturasının, sadece 2017 yılı için 282 milyar dolar olduğu belirtildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak koordinasyonunda hazırlanan bültenin ilk sayısının yayımlandığı bildirildi.

CHP Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) da sunulan bültende, Türkiye'nin, OECD içinde iş gücüne katılım oranı en düşük ülke olduğu, bunun ardında özellikle kadınların iş yaşamına düşük katılımının yattığı ifade edilerek "Türkiye, kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamında OECD ülkeleri arasında sonuncu oldu. Kadın istihdamını OECD ortalaması seviyesine çıkaramamanın ülkeye faturası, sadece 2017 yılı için 282 milyar dolar." değerlendirmesi yapıldı.

Bültende, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı yüzde 33,8 iken OECD ülkelerinde yüzde 63,6 seviyesinde bulunduğuna işaret edilerek şunları kaydedildi:

"Kadınları, OECD ülkelerindeki kadar işle buluşturamamanın Türkiye'ye ciddi bir faturası var. Türkiye 2017'de, kadınlara OECD ülkelerindeki kadar istihdam sağlayabilseydi milli geliri 282 milyar dolar artarak 1,1 trilyon dolar seviyesinde olacaktı. Bu durumda kişi başına gelir de 10 bin 693 dolardan 14 bin 217 dolara çıkacaktı. Kadınları, OECD ülkeleri kadar, istihdamla buluşturamamanın kişi başına maliyeti 3 bin 524 dolar."

- İstihdam artışında kalite yok

Son bir yılda işe alınan her üç kişiden birinin çok fazla nitelik gerektirmeyen, ücreti de nispeten düşük olan mesleklerde iş bulabildiği ifade edilen bültende, kayıt dışı istihdamın da arttığı, son bir yılda istihdam edilenlerin yüzde 39'unun kayıt dışında kaldığı belirtildi.

CHP'nin bülteninde, son bir yılda aktif olarak sigortalanan ve sigorta sistemine prim ödeyen neredeyse her 2 kişiden birinin stajyer ve kursiyerlerden oluştuğu vurgulandı. Bunların ücretlerinin ise büyük ölçüde devlet tarafından karşılandığı vurgulanarak "Stajyer ve kursiyer tanımını genişleten ve bunlara verilen ücretlerin belirli bir kısmını devlet desteğiyle ödemeye dönük düzenlemeler, aktif sigortalı sayısını suni olarak şişirdi" değerlendirmesinde bulunuldu.

- "İzaha muhtaç bir husus"

Türkiye'de 2017'de vatandaşların genel mutluluk algısında ve geleceğe umutla bakanların oranının azaldığı vurgulanan bültende, ekonominin yüzde 7 büyüdüğünün söylendiği bir yılda vatandaşların mutluluk algısının ve umudunun azalmasının "izaha muhtaç bir husus" olduğu belirtildi.

Bültende, TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında, daha önce yayımlanan "son bir yılda ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisi" verisinin artık yayımlanmadığına dikkati çekildi.

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