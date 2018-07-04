CHP'den istismar düzenlemeleri ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Kimyasal hadım ve idam üzerinden yürüyen çocuk istismarı tartışması gerçek çözümlerin tartışılmasının önüne geçmektedir. Önemli olanın cezanın şekli ve miktarı değil, yasaların düzgün şekilde işletilmesi ve çocukların korunmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, son 8 yılda 100 binden fazla çocuğun kaybolduğunu, son 10 yılda ise çocuk istismarı vakalarının yüzde 700 arttığını belirtti.

Leyla ve Eylül cinayetlerinin tek sorumlusunun katilleri olmadığını vurgulayan Bingöl, "Yaşanan tüm bu acı olaylarda bütün sorumluluğu faile yüklemek, bireyci ve anlık kurtuluştan ibarettir, üstelik çözüm getirmeyeceği de açıktır." ifadesini kullandı.

Gerekli tedbirleri almak, gereken yasaları çıkarmak ve ülkede yaşayan her bir çocuğun başta yaşam hakkı olmak üzere bütün haklarını sağlamanın devletin görevi olduğuna dikkati çeken Bingöl, şunları kaydetti:

"Leyla ve Eylül'ün kaçırılması ve öldürülmesi üzerinden tekrar başlatılan idam ve kimyasal hadım tartışmaları ise sorunu ve sorunun sebeplerini gizlediği kadar olayın bu noktaya gelmesinin arkasındaki sorumluları da gizlemektedir. Kimyasal hadım ve idam üzerinden yürüyen çocuk istismarı tartışması gerçek çözümlerin tartışılmasının önüne geçmektedir. Önemli olanın cezanın şekli ve miktarı değil, yasaların düzgün şekilde işletilmesi ve çocukların korunmasıdır. Çocuk istismarını önlemeye yönelik yükümlülüklerin sağlanması yerine olay yaşandıktan sonraki durum ve cezaların konuşulmasının istismar vakalarının önüne geçemeyeceği açıktır. Devletin bütün aygıt ve imkanlarını elinde bulunduranlar, keyfi uygulamalarla bir gecede istedikleri yasayı çıkarmayı başaranlar, çocuklarımızı korumak ve yaşatmak için neyi beklemektedirler?

CHP olarak çocuğa yönelik şiddet ve taciz, tecavüzlere karşı bütün tedbirlerin alınması, çocuk koruma birimleri oluşturulması, Kadın Bakanlığı’nın kurulması, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz."

