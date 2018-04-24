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CHP'den İYİ Parti’ye geçen Arık: 'Önce vatan' dedik

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekilden biri olan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, o süreçte yaşananları anlattı.

CHP'den İYİ Parti’ye geçen Arık: 'Önce vatan' dedik

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekilden biri olan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, o süreçte yaşananları anlattı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine "Parti mi, vatan mı?" diye sorduğunu söyleyen Arık, “Biz de tabii ki 'Önce vatan' dedik ve bu kararı aldık" dedi. Arık, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in telefonla arayıp, teşekkür ettiğini, "Tarih sizleri altın sayfasına yazacak" dediğini söyledi.
Kayseri’de uydudan yayın yapan yerel TV’ye telefonla bağlanan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti'ye geçiş sürecini ve sonrasında yaşananları anlattı. Milletvekili Arık, şöyle konuştu:
“CHP milletvekilleri, Türkiye’nin, demokrasinin önünü açma adına bunu yaptı. Yüksek Seçim Kurulu’nda bizim de temsilcimiz var. Oradan aldığımız bilgi, İYİ Parti’nin seçimlere katılmayacağı yönündeydi. O gün grup başkanvekilimiz gece acilen aradılar ve Ankara’da olmamızı istediler. Ben de aciliyeti sordum. 'Acil değilse, çalışmalarıma devam edeyim' dedim, ama 'Acil gelmeniz lazım' dediler. 15 arkadaşımızın da hiçbirinin birbirinden haberi yok. Ben sadece kendim çağrıldım diye düşünüyorum, diğer arkadaşlar da öyle. Bize o gün 'Söz konusu vatan' denildi. Bugün Türkiye bu noktada, tek adam rejimi ile karşı karşıya. Bunun yanında İYİ Parti de seçime katılamayacak, bu nedenle 15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın bire bir belirlediği isimlersiniz. Genel Başkanımız sizden fedakarlık istiyor. 'Vatan mı parti mi?' diye bir tercih yapmanızı istiyor. Biz de her Cumhuriyet Halk Partili gibi 'Önce vatan' dedik. 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruat' diyenleriz. Bizim İYİ Parti’ye geçmemizin nedeni bu."
Arık, “Türkiye’nin 4 bir yanından telefonlar alıyorum. CHP’li, İYİ Partili, AKP’li, MHP’li çok sayıda arayan oldu ve doğru olanı yaptınız dediler" diye konuştu.
AKŞENER ‘TARİH SİZİ ALTIN SAYFALARINDA YAZACAK’ DEDİ
24 Haziran’da demokrasiden yana tavır alanların kazanacağını dile getiren Milletvekili Arık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de kendisini aradığını belirtti. Arık, "Sayın Meral Akşener ‘Allah razı olsun sizlerden Türkiye adına böyle bir karar aldınız. Ne kadar zor bir karar verdiğinizi biliyorum. Tarih sizleri altın sayfasına yazacak' dedi. Teşekkür etti" dedi.

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CHP'den İYİ Parti’ye geçen Arık: 'Önce vatan' dedik

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