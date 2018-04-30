HABER

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Arık'tan, Elitaş'a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 12:03 | Son Güncelleme

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "CHP kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a tepki gösterdi.

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Arık'tan, Elitaş'a tepki

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "CHP kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a tepki gösterdi.
İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün Kayseri'de yaptığı konuşmada, "CHP kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı" sözlerini kullandı. Elitaş'ın bu sözlerine İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arık'ın, paylaştığı mesaj şöyle:
'Menfaat için siyasi yelpazenin her yerini dolaşan, günün koşullarına göre kendini FETÖ'ye kiralayıp, FETÖ ile kurduğu kumpaslarla övünen, cami imamlarıyla yargıya ayar vermeye kalkan, dönem değişince devletin tahsis ettiği kırımızı plakalı makam aracı ile adliyelerde FETÖ'cülere hamilik yapıp, FETÖ borsası ile zengin olanlar, emirle sakal bıyık bırakanlar, demokrasiyi de demokrasi için ödenen bedelleri de anlayamaz. Demokrasiye kurdukları kumpas bozulan bu çıkarcı tayfası, hiç kuşkunuz olmasın, 25 Haziran geldiğinde Erdoğan'ı da sırtından vuracaktır.'

FOTOĞRAFLI

Bahçeli'den CHP tepkisi: Abidik gubidik işler!Bahçeli'den CHP tepkisi: Abidik gubidik işler!
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydiFinancial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldıRusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.