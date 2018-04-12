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CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "Herkes sandığa gitsin, büyük bir özgüvenle oyunu kullansın. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Biz, güçlü bir demokrasiyi bu ülkeye getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes sandığa gitsin, büyük bir özgüvenle oyunu kullansın. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Biz, güçlü bir demokrasiyi bu ülkeye getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partinin genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Gamze Akkuş İlgezdi ve Haluk Koç ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı.

Nezaket ve zerafet göstererek İYİ Parti'yi ziyaret ettikleri için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Akşener, görüşmede Türkiye'nin sorunlarını, ekonomiyi, seçim güvenliğini konuştuklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu da başarılı bir şekilde kurultay geçiren Akşener ve arkadaşlarını kutladı. Siyasetin gerginliklerden arınması, nezaketin öne çıkması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, farklı düşünceler ve görüşlerin Türkiye'nin selameti için dillendirildiğini ve halkın hakemliğine başvurulduğunu ifade etti.

- "Torunlarımızı da konuştuk"

Gerginlik ortamının olmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla konuşurken doğal olarak Türkiye'nin sorunları da gündeme geldi. O sorunları oturduk, konuştuk. Seçim güvenliği konusundaki duyarlılığımızı karşılıklı olarak birbirimize aktardık. Şundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını istiyorum, Sayın Genel Başkan da içeride ifade etti, herkes sandığa gitsin, büyük bir özgüvenle oyunu kullansın, bütün sandıklara sahip çıkacağız. Biz, güçlü bir demokrasiyi bu ülkeye getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu, siyaset kurumuna, siyasete, vatandaşlara güvenmenin de bir sonucu olarak karşımızda duruyor."

Açıklamaların ardından Meral Akşener'in, "Bu arada torunlarımızı da konuştuk." demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Evet, Sayın Genel Başkan torunum için güzel bir imzalı kitap verdi, onu da sevgili Duru'ya vereceğim." dedi.

- "Milletimizle ittifak yapıyoruz"

Akşener ve Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken "ittifakla ilgili" bir soru üzerine, "Biz, milletimizle ittifak yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun torunu için Yaşar Kemal'in "Üç Anadolu Efsanesi" kitabını verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklamaKılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşmenin ardından açıklama
İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!İYİ Parti'den flaş ittifak açıklaması: Anlaştık!
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