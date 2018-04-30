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CHP'den kadroya alınamayanlar için araştırma önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

CHP'den kadroya alınamayanlar için araştırma önergesi

CHP, OHAL sürecinde güvenlik soruşturması ve arşiv taraması sonucu kadroya geçirilmeyen taşeron işçilerin ve memur adaylarının sorunlarının araştırılmasını talep etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, güvenlik soruşturmaları ve arşiv taramalarının uzun sürmesi dolayısıyla mağduriyetler yaşandığı ifade edildi.

Önergenin gerekçesinde 676 sayılı OHAL KHK'sinde kadroya geçirilecek memurlar için, 696 sayılı OHAL KHK'sinde ise taşeron işçilerinin sürekli kadrolara geçirilebilmesi için güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olması koşulu arandığı anımsatıldı.

Bu süreçte, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonuçları gerekçe gösterilerek çeşitli kamu kurumlarında kadroya alınmayı bekleyen taşeron işçiler ile memur olmayı bekleyen birçok gencin kadroya geçirilmediği ileri sürülen gerekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü ile herhangi bir iltisakı olmayan, sabıkası bulunmayan ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına takılan memur adayları, mesleklerini neden yapamadıklarının yanıtını ise öğrenememiştir.
Kadroya geçirilmeyen işçi ve memur adaylarına gerekçe olarak; Devlet Memurları Kanunundaki atama şartlarını taşımadığı gösterilmiştir.
Güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının hangi birimler tarafından, ne şekilde yapıldığı bilinmemekle birlikte, Yönetmelikte, 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenilen ilgili makama ulaşılmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçlan en geç 60 gün içinde cevaplandırılır' denilmektedir. Ancak, soruşturmalar aylarca sürmektedir.
İşe yeni başlayacak olan gençlerimizin yanı sıra, uzmanlık tezlerini vermiş bakanlık personellerinin de uzmanlık atamaları benzer gerekçelerle geciktirilmekte, bazı bakanlıklarda bu sürenin 9 aya kadar çıktığı belirtilmektedir."

Bu durumun mağduriyet yarattığı savunulan gerekçede, bu uygulamanın hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmadığı aktarıldı.

Uygulamanın bir an önce hukuk sınırları içerisine çekilmesi gerektiği vurgulanan gerekçede, "Güvenlik soruşturması/arşiv taraması sonucu kadroya geçirilmeyen taşeron işçilerin ve memur adaylarının sorunlarının araştırılması, gerekli tedbirlerin alınarak mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Yüce Meclisimiz tarafından bir Meclis Araştırması açılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz." ifadesi kullanıldı.

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Araştırma Önergesi CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer Taşeron

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