CHP'den kadroya alınamayanlar için araştırma önergesi

CHP, OHAL sürecinde güvenlik soruşturması ve arşiv taraması sonucu kadroya geçirilmeyen taşeron işçilerin ve memur adaylarının sorunlarının araştırılmasını talep etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, güvenlik soruşturmaları ve arşiv taramalarının uzun sürmesi dolayısıyla mağduriyetler yaşandığı ifade edildi.

Önergenin gerekçesinde 676 sayılı OHAL KHK'sinde kadroya geçirilecek memurlar için, 696 sayılı OHAL KHK'sinde ise taşeron işçilerinin sürekli kadrolara geçirilebilmesi için güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olması koşulu arandığı anımsatıldı.

Bu süreçte, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonuçları gerekçe gösterilerek çeşitli kamu kurumlarında kadroya alınmayı bekleyen taşeron işçiler ile memur olmayı bekleyen birçok gencin kadroya geçirilmediği ileri sürülen gerekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü ile herhangi bir iltisakı olmayan, sabıkası bulunmayan ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına takılan memur adayları, mesleklerini neden yapamadıklarının yanıtını ise öğrenememiştir.

Kadroya geçirilmeyen işçi ve memur adaylarına gerekçe olarak; Devlet Memurları Kanunundaki atama şartlarını taşımadığı gösterilmiştir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının hangi birimler tarafından, ne şekilde yapıldığı bilinmemekle birlikte, Yönetmelikte, 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenilen ilgili makama ulaşılmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçlan en geç 60 gün içinde cevaplandırılır' denilmektedir. Ancak, soruşturmalar aylarca sürmektedir.

İşe yeni başlayacak olan gençlerimizin yanı sıra, uzmanlık tezlerini vermiş bakanlık personellerinin de uzmanlık atamaları benzer gerekçelerle geciktirilmekte, bazı bakanlıklarda bu sürenin 9 aya kadar çıktığı belirtilmektedir."