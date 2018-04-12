CHP'den kanser için araştırma istemi

CHP, kanser hastalarının kullandıkları kanser ilaçlarına daha kolay erişimin sağlanabilmesi, Sağlık Bakanlığının, tedavi gören bütün hastaları kapsayıcı şekilde ne tür etkili ve somut uygulamalar yapacağının belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'de yeni teşhis edilen kanser vaka sayısının 2008 - 2014 yılları arasında 1 milyon 166 bin 571 olduğu belirtildi.

Gerekçede, yeni teşhis edilen kanser vaka sayılarının 2008'de 161 bin 962, 2009'da 160 bin 899, 2010'da 158 bin 710, 2011'de 170 bin 978, 2012'de 176 bin 302, 2013'de 174 bin 303 ve 2014'te 163 bin 417 olduğu bildirildi.

Böbrek ve akciğer kanseri 155 kişinin kullandığı ilaç için aylık 4 bin lira istendiği, SGK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların ise ödemede güçlük yaşadığına dair çıkan haberlere işaret edilen gerekçede, hastalardan ilacı her kullandığında 2 bin lira katkı payı istendiği belirtildi.