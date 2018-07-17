CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in daha önce çalıştığı gazetenin adını, sehven yanlış söylediği belirtildi.
CHP Grubu, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasında, Erdem'in çalıştığı "Karşı Gazetesi" nin adını, sehven "Karar Gazetesi" olarak açıkladığını bildirdi.
CHP Grubu, yanlışlık nedeniyle Karar Gazetesi ve çalışanlarına üzüntülerini iletti.
Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı o karikatürü Twitter hesabından paylaştı
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