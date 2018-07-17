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CHP'den "Karar Gazetesi" düzeltmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 17:02 | Son Güncelleme

CHP Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasında, eski milletvekili Eren Erdem'in çalıştığı "Karşı Gazetesi" nin adını, sehven "Karar Gazetesi" olarak açıkladığını bildirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in daha önce çalıştığı gazetenin adını, sehven yanlış söylediği belirtildi.

CHP Grubu, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşmasında, Erdem'in çalıştığı "Karşı Gazetesi" nin adını, sehven "Karar Gazetesi" olarak açıkladığını bildirdi.

CHP Grubu, yanlışlık nedeniyle Karar Gazetesi ve çalışanlarına üzüntülerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu

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